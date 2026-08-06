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غایبان موجه امتحانهای دو درس تخصصی پایه دوازدهم در چهار استان جنوبی و از جمله هرمزگان میتوانند در آزمونهای هفدهم و بیستم مرداد شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمونهای وزارت آموزش و پرورش و با توجه به برگزاری امتحانات نهایی معوق در چهار استان جنوبی کشور در دو درس تخصصی پایه دوازدهم هر رشته تحصیلی به غایبان موجه امتحانات این دروس در مرحله کشوری اجازه داده میشود در صورت تمایل در امتحاناتی که مطابق برنامه ابلاغی در روزهای شنبه ۱۷ و سه شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار میشود، شرکت کنند.
ضیایی افزود: داوطلبان مشمول این اطلاعیه، میتوانند برای ارایه اسناد و مدارک مثبت مبنی بر موجه بودن غیبت خود در آزمون، حداکثر تا ساعت ۱۸ امروز پنجشنبه ۱۵ مرداد به واحدهای سنجش و ارزشیابی شهرستانها، مناطق و نواحی آموزش و پرورش محل تحصیل خود مراجعه کنند.
وی گفت: همچنین این داوطلبان میتوانند از ساعت ۲۰ امروز با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir، نسبت به دریافت و چاپ کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.