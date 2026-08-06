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مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: بررسیها نشان میدهد در کنار عوامل طبیعی، نقش عوامل انسانی و احتمال وقوع حریقهای عمدی پناهگاه حیات وحش میانکاله در دست بررسی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به تکرار آتشسوزیها در پناهگاه حیات وحش میانکاله گفت: از ۲۶ تیرماه تاکنون ۱۳ فقره حریق در این منطقه رخ داده که برخی از آنها گسترده و مهارشان بسیار دشوار بوده است.
محمدرضا کنعانی در گفتوگو با بخش خبری ساعت ۲۰ شبکه طبرستان، با قدردانی از تلاش محیطبانان، دستگاههای اجرایی، مدیریت بحران استان و حمایت استاندار مازندران در تأمین امکانات اطفای حریق افزود: نیروهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن برای مهار آتش وارد عمل شدهاند.
وی درباره علت تکرار آتشسوزیها گفت: وقوع حریق در میانکاله متأثر از دو عامل طبیعی و انسانی است. تغییرات اقلیمی، کاهش تراز آب دریای خزر، خشک شدن بخشهایی از خلیج گرگان و تالاب میانکاله و پوشش گیاهی انبوه، شرایط را برای گسترش آتش فراهم کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران افزود: بررسیهای انجام شده نشان میدهد در حریقهای امسال و برخی حوادث سالهای گذشته، احتمال دخالت عوامل انسانی و وقوع حریقهای عمدی وجود دارد و این موضوع توسط دستگاههای ذیربط در حال بررسی است.
کنعانی گفت: برخی افراد با ایجاد آتشسوزی تلاش میکنند مدیریت منطقه را برای انجام وظایف قانونی در حفاظت از این ذخیرهگاه بینالمللی تحت فشار قرار دهند، اما برای انتساب هرگونه اتهام، مستندات و ادله قانونی لازم است.
وی با اشاره به دستگیری دو نفر در ارتباط با برخی حریقها افزود: این افراد برای انجام بررسیهای تکمیلی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفتهاند و اطلاعرسانی درباره نتایج نهایی، پس از تکمیل روند قانونی انجام خواهد شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین تأکید کرد: در حال حاضر کمبودی در تجهیزات و ماشینآلات اطفای حریق وجود ندارد و ماشینآلاتی که در جریان عملیات آسیب دیدهاند نیز بهزودی جایگزین خواهند شد.