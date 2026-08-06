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روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، اعلام کرد: افزایش مبلغ برخی قبوض برق مشترکان به دلیل عبور از الگوی مصرف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش، اعلام کرد:براساس اعلام سخنگوی صنعت برق کشور، افزایش مبلغ برخی قبوض برق ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفهها نیست، بلکه به دلیل عبور مصرف مشترکان از الگوی تعیینشده و اعمال تعرفههای پلکانی برای مصرف مازاد است.
مصرف برق هر مشترک نقش تعیینکنندهای در مبلغ قبض دارد و مشترکانی که مصرف خود را مدیریت کرده و در محدوده الگوی مصرف قرار داشته باشند، از هزینههای پایینتری برخوردار خواهند بود.
با توجه به افزایش مصرف برق در فصل گرم سال و استفاده بیشتر از تجهیزات سرمایشی، رعایت راهکارهای مدیریت مصرف از جمله تنظیم دمای کولرهای گازی روی دمای مناسب، سرویس بهموقع تجهیزات سرمایشی و پرهیز از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف میتواند به کاهش مصرف و هزینه برق کمک کند.
روابط عمومی شرکت مهندسی آب و برق کیش تأکید کرد: مشترکان با رعایت الگوی مصرف، علاوه بر مدیریت هزینههای برق، در تأمین پایدار انرژی کیش همکاری کنند.