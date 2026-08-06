

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در ایام اربعین حسینی موکب‌های مختلفی از شهرستان‌های استان به کشور عراق اعزام شده اند و موکب پخت نان حضرت زینب‌ از شهر آیسک نیز با استقرار در کربلای معلی،نجف و کاظمین در مدت۱۰ روز بیش از ۵۰ هزار قرص نان پخت وبین زائران پیاده اربعین حسینی توزیع کردند.

۲۳۰ نفر از شهر آیسک در قالب خدمه این ۴ موکب علاوه بر پخت نان در پخت و توزیع غذای گرم، توزیع چای ودمنوش، شربت واسکان زائران فعالیت داشتند.