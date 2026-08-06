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معاون آموزشی دانشگاه لرستان گفت:مجوز پذیرش دانشجو در چهار رشته ی جدید مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه در سال ۱۴۰۵ صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان:معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان گفت: بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، مجوز پذیرش دانشجو در چهار رشته ی جدید مقطع کارشناسی ارشددانشگاه لرستان شامل کارشناسی ارشد مهندسی و علم کامپیوتر، گرایش هوش مصنوعی. کارشناسی ارشد مهندسی معدن، گرایش استخراج مواد معدنی. کارشناسی ارشد تاریخ، گرایش تاریخ ایران باستان و کارشناسی ارشد علوم ورزشی، گرایش حرکات اصلاحی صادر شد.
کیانوش بارانیبیرانوند افزود: داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ میتوانند در زمان انتخاب رشته، چهار رشته جدید را از میان رشتهمحلهای دانشگاه لرستان انتخاب کنند.
وی بیان کرد:همچنین پیشتر خبر اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع دکترای رشته مهندسی عمران برای دانشگاه لرستان اطلاعرسانی شده بود که بیانگر تداوم روند توسعه ی رشتههای تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه است.
بارانیبیرانوند افزود:پذیرش و مجوز این جهار رشته جدید کارشناسی ارشد علاوه بر توسعه ی هدفمند تحصیلات تکمیلی، ارتقای ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، پاسخگویی به نیازهای علمی، پژوهشی و مهارتی استان لرستان و کشور، توسعه ی سرمایه انسانی متخصص و همسوسازی ظرفیتهای دانشگاه با نیازهای جامعه و بازار کار و گامی مؤثر در مسیر ارتقای جایگاه علمی دانشگاه لرستان محسوب میشود.