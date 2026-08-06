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نخستین جلسه مشترک معاونت حقوقی و امور بینالملل وزارت امور خارجه و مرکز وکلای قوه قضائیه برای پیگیری حقوقی جنایات جنگهای تحمیلی دوم و سوم تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین جلسه مشترک معاونت حقوقی و امور بینالملل وزارت امور خارجه و مرکز وکلای قوه قضائیه برای پیگیری حقوقی جنایات جنگهای تحمیلی دوم و سوم تشکیل شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: با تشکیل کمیتهها و کارگروههای مشترک، اطلاعات و توان حقوقی و اجرایی را به اشتراک میگذاریم و اقدامات عملی در دستور کار قرار میگیرد.
معاون حقوقی و امور بینالملل وزارت خارجه نیز در این دیدار، مستندسازی دقیق خسارات وارده به اماکن دولتی، تأسیسات عمومی و اموال بخش خصوصی را نخستین گام دانست.
آقای غریب آبادی چهار محور پیگیری حقوقی را شامل محاکم داخلی، محاکم کشورهای خارجی دارای صلاحیت جهانی، محاکم بینالمللی و نهادها و سازمانهای بینالمللی برشمرد.
معاون حقوقی و امور بینالملل وزارت خارجه از تشکیل تیم مشترک برای تدوین گزارش جامع حقوقی خسارات خبر داد که پس از تکمیل، به عنوان سند رسمی در سازمان ملل ثبت خواهد شد.