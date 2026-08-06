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در دور جدید مذاکرات ایران وپاکستان برافزایش مبادلات تجاری، تسهیل ترانزیت کالا تاکیدشد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: مذاکرات تجارت آزاد ایران و پاکستان وارد مرحله بررسی فهرست کالاهای پیشنهادی ۲ کشور شده است؛ مرحلهای که در صورت نهایی شدن، میتواند ظرفیتهای مرز میرجاوه را برای توسعه تجارت و ترانزیت کالا بیش از گذشته فعال کند.
علی ریگی میرجاوه افزود: فهرست کالاهای پیشنهادی از سوی ایران و پاکستان میان ۲ کشور مبادله شده و اکنون بررسیهای کارشناسی برای نهایی شدن توافق تجارت آزاد در حال انجام است.
وی تصریح کرد: اجرای این توافق میتواند زمینه افزایش مبادلات تجاری، تسهیل ترانزیت کالا و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای مرز میرجاوه را فراهم کند؛ مرزی که همچنان مهمترین گذرگاه زمینی تجارت ایران و پاکستان به شمار میرود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه روزانه حدود ۲ هزار دستگاه کامیون پاکستانی از مرز میرجاوه تردد میکنند، عنوان کرد: اگرچه مرزهای کوهک و پیشین نیز در تجارت دو کشور نقش دارند، اما سهم اصلی مبادلات زمینی همچنان به میرجاوه اختصاص دارد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیتهای حملونقل دریایی نیز گفت: همکاری میان بنادر کراچی، چابهار و بندرعباس فرصت مناسبی برای توسعه ترانزیت کالا ایجاد کرده و میتواند در کنار مرزهای زمینی، حجم تجارت ایران و پاکستان را افزایش دهد.
وی از تشکیل کمیته مشترک میان نمایندگان بخش خصوصی، گمرک و دستگاههای مرتبط دو کشور خبر داد و گفت: این کمیته با هدف رسیدگی مستمر به مسائل مرزی، رفع موانع تجاری و تسریع در حل مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: توسعه همکاریهای مرزی، ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک، تسهیل ترانزیت کالا و تقویت ارتباط میان بنادر چابهار و گوادر، از مهمترین ظرفیتهایی است که میتواند با اجرای توافق تجارت آزاد، روابط اقتصادی ایران و پاکستان را وارد مرحله تازهای کند.