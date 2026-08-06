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بنیاد ملی نخبگان، مهلت ثبت نام در دومین فراخوان شناسایی و جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی را تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،بنیاد ملی نخبگان با هدف ارتقای بهرهوری نیروی انسانی متخصص و استعدادهای برتر و پاسخگویی به نیاز شرکتهای بخش خصوصی به سرمایه انسانی خلاق، توانمند و نوآور، دومین فراخوان شناسایی و جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی را برگزار میکند .
فراخوان شناسایی و جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی ویژه دانشآموختگان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است و فرصتی مغتنم برای فعالیت در شرکتهای پیشرو و معتبر بخش خصوصی، توسعه مسیر حرفهای، بهرهمندی از فرصتهای شغلی تخصصی و مشارکت در پیشرفت اقتصاد دانشبنیان کشور فراهم می کند.
متقاضیان تا ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ مهلت ثبت نام دارند و میتوانند با مراجعه به سامانه سینا به نشانی https://sina.bmn.ir برای ثبتنام اقدام کنند.
بنیاد ملی نخبگان ، از تمامی دانشآموختگان واجد شرایط دعوت کرده است با بهرهگیری از این فرصت، زمینه حضور و فعالیت حرفهای خود را در شرکتهای بخش خصوصی فراهم کنند.
فهرست موقعیتهای شغلی در سامانه سینا قابل مشاهده است.