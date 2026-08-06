رئیس‌جمهور آمریکا، با تکذیب گزارش‌هایی مبنی بر کاهش ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده، اعلام کرد که افراد منتشرکننده این اطلاعات «تحت تعقیب قانونی» قرار گرفته‌اند و برای آنها «احکام طولانی‌مدت زندان» درخواست خواهد شد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به گمانه‌زنی‌های اخیر درباره وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا، در شبکه اجتماعی خود نوشت: «آمریکا مقادیر عظیمی مهمات در اختیار دارد، به‌ویژه از برخی انواع خاص. علاوه بر این، هر زمان که نیاز باشد، حجم زیادی مهمات در حال تولید و ارسال به آمریکا است. شرکت‌های صنایع دفاعی هم بیشترین تعداد کارخانه و خطوط تولید را در تاریخ کشورمان در حال احداث دارند.»

ترامپ در ادامه، افشای این اطلاعات را اقدامی «خائنانه» توصیف کرد و تأکید کرد که عاملان این درز خبری «تحت تعقیب قرار گرفته‌اند» و دستگاه قضائی برای آنها درخواست حبس‌های طولانی‌مدت خواهد کرد.

وی نامی از مقامات یا نهاد‌های مسئول انتشار این اطلاعات نبرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر برخی رسانه‌ها و کارشناسان نظامی نسبت به کاهش سطح آمادگی تسلیحاتی آمریکا در پی حمایت‌های گسترده این کشور از اوکراین و رژیم صهیونیستی هشدار داده بودند.

با این حال، مقامات پنتاگون تاکنون به طور رسمی به این ادعا‌ها واکنش نشان نداده‌اند.

کارشناسان مسائل دفاعی معتقدند که اظهارات ترامپ می‌تواند همزمان دو هدف را دنبال کند: نخست، پاسخ به انتقاد‌های داخلی درباره توان نظامی آمریکا، و دوم، ایجاد رعب و وحشت در میان کارمندان دولت و افشاگران احتمالی در آستانه رقابت‌های انتخاباتی آینده.

پیش از این نیز در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، چندین پرونده مرتبط با افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده توسط کارمندان دولت تشکیل شده بود که از جمله آنها می‌توان به پیگرد قانونی «دنیل هیل» و «رئالییتی وینر» اشاره کرد.

در ماه‌های اخیر، بحث درباره کمبود مهمات در آمریکا به یکی از محور‌های مناقشه بین کاخ سفید و کنگره تبدیل شده است، به‌ویژه پس از آنکه جو بایدن درخواست کمک نظامی جدید به اوکراین را با مخالفت بخشی از جمهوری‌خواهان مواجه کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، ذخایر برخی مهمات کلیدی آمریکا مانند گلوله‌های ۱۵۵ میلی‌متری به دلیل حمایت از اوکراین به پایین‌ترین سطح طی دو دهه اخیر رسیده است، هرچند پنتاگون این آمار را تأیید نکرده است.