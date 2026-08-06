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آغاز فصل برداشت برنج در گلستان

عطر برنج تازه در شالیزار‌های شمال پیچید. همزمان با شهر‌های شمالی کشور، شالی‌کاران گلستانی هم برداشت برنج را آغاز کردند. پیش بینی شده امسال از شصت هزار هکتار اراضی زیر کشت این استان سیصد و هفتاد هزار تن شلتوک برداشت شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵- ۰۹:۲۰
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برچسب ها: برنج ، فصل برداشت برنج ، شالی کاران ، استان گلستان
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