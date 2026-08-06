مأموران انتظامی شهرستان بیرجند در بازرسی از دستگاه وانت نیسان یک تُن و ۲۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی قاچاق و بدون مجوز کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: مأموران یگان امداد شهرستان بیرجند در راستای طرح مقابله با قاچاق منابع ملی، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ شکوهی‌راد افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، مقدار یک تُن و ۲۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق که به صورت غیرمجاز قطع و بارگیری شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با سودجویانی که اقدام به تخریب طبیعت می‌کنند، برخورد می‌کند.

سرهنگ شکوهی راد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه قطع درختان، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.