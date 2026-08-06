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از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ هزار و ۲۳۵ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته که برای ۷۳۰ واحد تخلف احراز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به اینکه بازار تنها مجموعهای از واحدهای صنفی نیست گفت: بخش قابل توجهی از زندگی روزمره مردم به فعالیت بازار و اصناف وابسته است و هرگونه تغییر در فرآیند تولید، توزیع و قیمتها میتواند بهطور مستقیم بر زندگی مردم اثرگذار باشد.
الهی افزود اتاق اصناف به عنوان متولی این حوزه نقش مهمی در پیگیری مطالبات بازاریان و تنظیم امور صنفی بر عهده دارد
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۴۲ هزار واحد صنفی در استان افزود: اصناف بزرگترین تشکل صنفی به شمار میروند و در شهرستان بویراحمد نیز بیش از ۱۵ هزار واحد صنفی فعالیت دارند
رئیس اتاق اصناف استان گفت: بیش از ۲ هزار واحد صنفی فاقد شناسنامه در استان فعالیت میکنند و ۷۵ اتحادیه مدیریت و نمایندگی امور اصناف را بر عهده دارند که از این تعداد ۲۵ اتحادیه در شهرستان بویراحمد فعالیت میکنند.
الهی افزود: پیگیری مطالبات قانونی بازاریان یکی از مهمترین رسالتهای اتاق اصناف است و بازرسی از واحدهای صنفی و پاسخگویی به نهادهای نظارتی و مردم را نیز بر عهده دارد.
وی افزود حفظ تعادل در بازار نیازسنجی، پاسخگویی به مردم و حمایت از فعالان صنفی، از جمله وظایفی است که جایگاه واقعی اصناف و اتاق اصناف را در اقتصاد و زندگی مردم نشان میدهد
رئیس اتاق اصناف گفت: اتاق اصناف یک مجموعه غیردولتی است و بخش قابل توجهی از هزینههای آن باید از منابع داخلی تأمین شود موضوعی که در کنار گستردگی وظایف چالشهایی را برای فعالیت این مجموعه ایجاد کرده است.
الهی افزود: با وجود این مشکلات اصناف در خط مقدم ارتباط اقتصادی با مردم قرار دارد و تقویت این مجموعه میتواند به ساماندهی بهتر بازار افزایش پاسخگویی و کاهش مشکلات مردم و فعالان اقتصادی کمک کند.
رئیس اتاق اصناف کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به چالشهای موجود در بازار گفت: بخشی از مشکلات به مسائل قانونی و نحوه قانونگذاری برمیگردد و در شرایطی که قیمت برخی کالاها روزانه تغییر میکند نمیتوان انتظار داشت واحد صنفی کالایی را که خریداری کرده با قیمت روز گذشته عرضه کند.
الهی افزود :در چنین شرایطی اگر واحد صنفی مجبور باشد کالا را با قیمت قبلی عرضه کند سرمایه آن واحد از بین میرود و در سالهای اخیر نیز تعدادی از واحدهای صنفی به دلیل همین مشکلات با ورشکستگی مواجه شدهاند.
وی با اشاره به فعالیت بازرسان در دو شیفت افزود: بازرسی و نظارت از وظایف اتاق اصناف است و این موضوع با جدیت دنبال میشود، اما برای کنترل پایدار بازار باید مشکلات موجود در حوزه قانونگذاری و زنجیره تأمین نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف استان رانت و انحصار را از دیگر چالشهای بازار دانست و گفت در برخی حوزهها شاهد رانت و انحصار هستیم که نیازمند نظارت و اصلاح سازوکارهای موجود است.
الهی با اشاره به افزایش قیمت برخی مواد اولیه در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: در این دوره قیمت برخی مواد از جمله مواد پلاستیکی حدود ۴۰ درصد افزایش یافت که بخشی از آن به آسیب دیدن واحدهای پتروشیمی و اختلال در زنجیره تأمین مربوط میشد.
وی افزود: منکر تخلف در واحدهای صنفی نیستیم، اما بخش عمده واحدهای صنفی فعالیت منصفانه دارند و باید توجه داشت که بازار آخرین حلقه اتصال تولید و مصرفکننده است و ثبات قیمت لزوماً در اختیار فروشنده نیست
الهی با بیان اینکه بازار با رکودی بیسابقه مواجه است ادامه داد: امروز علاوه بر موضوع قیمتها کاهش قدرت خرید و رکود بازار نیز از دغدغههای جدی فعالان صنفی است
رئیس اتاق اصناف استان در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت نان گفت کیفیت نان به عوامل مختلفی از جمله کیفیت آرد و رعایت الزامات و پیشنیازهای تولید وابسته است.
الهی از اجرای طرح ویژه بازرسی از نانواییها خبر داد و اضافه کرد: در این زمینه با هیچ واحد متخلفی تعارف نداریم.
وی همچنین از برنامه تأمین آرد مورد نیاز استان از اصفهان خبر داد و گفت: کیفیت آرد یکی از موضوعاتی است که در بهبود کیفیت نان باید مورد توجه قرار گیرد و در همین راستا تامین آرد از استان اصفهان در دستور کار قرار دارد.
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره افزایش اجارهبهای مسکن گفت: بر اساس مصوبه سران قوا قراردادهای اجارهای که به پایان میرسند در چارچوب تعیینشده مشمول تمدید خواهند شد.
الهی افزود: وظیفه اتاق اصناف نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی است و در حوزه مشاوران املاک نیز در صورت اطلاع از تخلف از جمله افزایش غیرمجاز اجارهبها موضوع بررسی و با واحد صنفی متخلف برخورد میشود.
وی درباره تفاوت قیمت کالاها نیز گفت: بخشی از تفاوت قیمتها میتواند ناشی از تفاوت کیفیت محصولات باشد، اما اگر یک کالا با کیفیت یکسان در یک بازار با قیمتهای متفاوت عرضه شود موضوع قابل بررسی است و در صورت احراز تخلف با واحد صنفی برخورد خواهد شد
وی با تأکید بر نقش مردم در نظارت بر بازار ادامه داد: استمرار بازرسیها میتواند به بهبود کیفیت خدمات و کاهش تخلفات کمک کند و سامانه ۱۲۴ نیز برای ثبت و پیگیری شکایتهای مردمی در دسترس است
وی با اشاره به آخرین آمار بازرسیهای بازار گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ هزار و ۲۳۵ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته که برای ۷۳۰ واحد تخلف احراز شده است.
الهی اضافه کرد: در این مدت ۸۷۴ پرونده در پی شکایتهای مردمی تشکیل شده که حدود ۳۳۰ پرونده همچنان در دست پیگیری است و ۴۲۸ پرونده به مصالحه منجر شده و سایر پروندهها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شدهاند.
ئیس اتاق اصناف استان درباره آخرین وضعیت بازار کالاهای اساسی نیز گفت: در حال حاضر کمبود قابل توجهی در کالاهایی مانند برنج و روغن گزارش نشده است.