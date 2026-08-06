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سرهنگ شاکری رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به تردد گسترده زائران اربعین در محورهای مواصلاتی استان، از رانندگان خواست با پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و رعایت سرعت مطمئنه، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس راه استان با اشاره به اجرای طرح ترافیکی اربعین از ۲۶ تیر تا ۱۵ مرداد، گفت: محورهای مواصلاتی قم به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران ۱۷ استان کشور، این روزها میزبان حجم قابل توجهی از سفرهای بروناستانی و دروناستانی است.
سرهنگ روحالله شاکری با بیان اینکه بخش زیادی از زائران در مسیر رفت و بازگشت از مرزهای کشور از جادههای استان قم عبور میکنند افزود: در این ایام علاوه بر سفرهای اربعین، ترددهای دروناستانی به سمت روستاها نیز افزایش یافته است.
وی با اشاره به آمار تصادفات افزود: متأسفانه در بازه زمانی اجرای طرح اربعین، آمار حوادث رانندگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و شمار جانباختگان هفت درصد و تعداد مجروحان ۱۳ درصد بیشتر شده است.
رئیس پلیس راه استان، خستگی، خوابآلودگی و بیتوجهی به جلو را مهمترین عوامل وقوع تصادفات عنوان کرد و گفت: بسیاری از زائران پس از بازگشت از سفر، بدون استراحت کافی رانندگی میکنند و این موضوع احتمال بروز حوادث را افزایش میدهد.
وی با اشاره به وقوع چندین حادثه واژگونی در محدوده شهر جعفریه طی روزهای اخیر افزود: برخی رانندگان با تصور اینکه فاصله کمی تا مقصد باقی مانده است، بدون توقف به مسیر ادامه میدهند که همین موضوع موجب وقوع حادثه و مصدومیت سرنشینان شده است.
سرهنگ شاکری از رانندگان خواست پس از هر دو ساعت رانندگی، حداقل ۱۵ دقیقه استراحت کنند و از استراحتگاهها و مواکب بینراهی برای رفع خستگی استفاده کنند.
وی همچنین رعایت سرعت مطمئنه را از مهمترین عوامل پیشگیری از حوادث دانست و تأکید کرد: پلیس راه با استفاده از تیمهای نامحسوس، با رانندگان متخلف و افرادی که با سرعت غیرمجاز جان خود و دیگران را به خطر میاندازند، برخورد قاطع خواهد داشت.
رئیس پلیس راه استان درباره وضعیت ترافیکی محورهای استان نیز گفت: در حال حاضر ترافیک در تمامی جادههای استان روان است، اما با توجه به پایان هفته و افزایش احتمالی حجم بازگشت زائران، تمامی نیروهای پلیس در آمادهباش کامل قرار دارند تا شرایط ایمن تردد برای هموطنان فراهم شود.
وی در پایان با بیان اینکه سال گذشته در این بازه زمانی، هشت نفر در تصادفات جادهای استان جان خود را از دست دادند، گفت: این تعداد امسال به ۱۰ نفر رسیده است و امیدواریم با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به استراحت کافی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی، شاهد کاهش حوادث جادهای باشیم.