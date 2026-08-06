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رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین گفت:در مراسم راه پیمایی اربعین حسینی ۲۶ هزار و ۲۱۹ نفر به دلیل گرمازدگی خدمات درمانی دریافت کردند که از این تعداد، ۹ هزار و ۱۵۳ نفر در محل درمان شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفر میعادفر رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین گفت: پوشش سلامت مراسم اربعین حسینی (ع) از اول مرداد ۱۴۰۵ در شش پایانه مرزی مهران، شلمچه، چزابه، خسروی، باشماق و تمرچین آغاز شده و تیمهای بهداشتی، درمانی و فوریتهای پزشکی در این مناطق و همه محورهای منتهی به مرزهای غربی کشور مستقر شدهاند.
وی افزود: در این مدت، مجموعاً ۲ میلیون و ۴۲۶ هزار و ۴۶۳ خدمت به زائران، خادمان و دیگر گروههای هدف ارائه شده است که از این میزان، ۱۹۴ هزار و ۳۳۶ مورد در حوزه خدمات درمانی و پیشبیمارستانی، ۲ میلیون و ۲۵ هزار و ۳۳۴ مورد در حوزه بهداشت و پیشگیری از بیماریها و ۲۰۶ هزار و ۷۹۳ مورد در زمینه آموزش بوده است.
رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین ادامه داد: نیروهای اورژانس پیشبیمارستانی در این عملیات به ۱۰۸ هزار و ۵ نفر از مصدومان و بیماران را ارائه خدمت کردند که ۹۶ هزار و ۴۰۵ نفر در محل درمان و ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر نیز برای دریافت خدمات تخصصیتر به مراکز درمانی اعزام شدند. از مجموع اعزامها، ۱۳ مورد بهصورت هوایی انجام شد و ۶۳ نفر نیز به شهر مبدأ منتقل شدند.
میعادفر با اشاره به خدمات ارائهشده به زائران مبتلا به علائم گرمازدگی گفت: ۲۶ هزار و ۲۱۹ نفر به دلیل گرمازدگی خدمات درمانی دریافت کردند که از این تعداد، ۹ هزار و ۱۵۳ نفر در محل درمان شدند و برای ۱۷ هزار و ۶۶ نفر نیز سرمتراپی انجام گرفت.
رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین با بیان اینکه مراکز درمانی نیز بهصورت شبانهروزی در خدمت زائران بودند، گفت: مراکز درمانی ۴۴ هزار و ۵۴۵ مراجعهکننده داشتند که ۴۰ هزار و ۱۰۹ نفر بهصورت سرپایی درمان و ترخیص و ۴ هزار و ۴۳۶ نفر نیز بستری شدند. همچنین ۲۰۰ عمل جراحی انجام گرفت و ۳۱۸ بیمار به مراکز تخصصی و فوقتخصصی منتقل شدند.
وی ادامه داد: در مراکز جامع سلامت نیز ۳۹ هزار و ۷۹۴ نفر پذیرش شدند و خدماتی از جمله درمان سرپایی، دندانپزشکی، تزریقات و پانسمان و آزمایشهای تشخیصی به زائران ارائه شد.
میعادفر با اشاره به اقدامات گسترده در حوزه مراقبت از بیماریهای واگیر تصریح کرد: در داخل کشور، مراقبتهای بیماریهای واگیر برای یک میلیون و ۹۵۲ هزار و ۵۷۱ نفر انجام شد و در کشور عراق نیز ۲۱ هزار و ۵۹۹ نفر تحت مراقبت قرار گرفتند. همچنین تیمهای سلامت روان، طب ایرانی، آزمایشگاههای سیار و مراکز بهداشتی در شش مرز کشور و مسیرهای تردد زائران فعال بودند.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر سلامت آب، مواد غذایی و اماکن اقامتی اظهار کرد: در ایران ۴۸ هزار و ۶۱۹ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع غذا، موکبها، سامانههای آب آشامیدنی و مراکز اسکان زائران انجام شد. در این مدت، بیش از ۳۳ هزار مورد کلرسنجی آب آشامیدنی و حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نمونهبرداری از آب انجام گرفت و حدود ۴۰ هزار کیلوگرم و لیتر مواد غذایی غیربهداشتی از چرخه مصرف خارج شد.
رئیس سازمان اورژانس کشور همچنین از تأمین کامل نیاز مراکز درمانی به فرآوردههای خونی خبر داد و گفت: در این عملیات ۷۹ هزار و ۱۸ واحد خون اهدا و بیش از ۷۳ هزار واحد فرآورده خونی بین بیمارستانها توزیع شد. میزان پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی به فرآوردههای خونی نیز ۱۰۰ درصد بوده است.