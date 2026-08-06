«پسر ربوده شده»، «صد یکشنبه»، «ساکرا»، «پرنده قهرمان» و «دفتر کارآگاهی هنکا و کیویموتکا»، از جمله فیلم‌ها و پویانمایی‌های است که امروز و فردا از شبکه‌های سه و تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه سه امروز و جمعه ۱۶ مرداد فیلم‌های «پسر ربوده شده»، «صد یکشنبه»، «ساکرا»، «کوه نوردان» و «توپ پلاستیکی» را برای علاقمندان پخش می کند.

فیلم سینمایی «پسر ربوده شده» محصول کشور اسپانیا ۲۰۱۶ در گونه حادثه‌ای - پلیسی امروز ساعت ۱۰:۰۰ پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پاتریشیا وکیل بسیار موفق و مشهوری است که با پسر کوچکش ویکتور زندگی می‌کند. شوهر پاتریشیا خلافکار است، به همین علت پاتریشیا سال‌ها پیش از او جدا شده. زمانی که پاتریشیا از شوهرش جدا شده، باردار بوده است و...

ساعت ۱۵:۰۰ فیلم سینمایی «صد یکشنبه» محصول کشور ایتالیا ۲۰۲۳ در گونه درام اجتماعی پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: "آنتونیو ریوا" یک کارگر بازنشسته در یک شهر کوچک می‌باشد او تمام پس انداز خودش را در بانک معروف شهر سهام خریده است. دخترش "امیلیا" چند وقتی است نامزد کرده و حالا با نامزدش "کیکو" تصمیم به ازدواج گرفتند..

جمعه ۱۶ مرداد، ساعت ۰۰:۳۰ فیلم سینمایی «ساکرا» محصول کشور چین ۲۰۲۳ در گونه حادثه‌ای ورزشی پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: کایو پسر بچه یتیمی است که در کنار ناپدری و نامادریش که والدین بسیار خوبی هستند، تربیت می‌شود. او از دوران کودکی مهارت هنر‌های رزمی را آموزش می‌بیند و به واسطه قدرت هنر‌های رزمی و انرژی درونی بسیار بالایی که دارد با دیگر افراد قبیله فرق دارد و...

فیلم سینمایی «کوه نوردان» محصول کشور چین ۲۰۱۹ در گونه حادثه‌ای هم ساعت ۸:۳۰ پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: در سال ۱۹۶۰ یک گروه چهار نفره از برترین کوهنوردان چین برای صود به اورست اقدام می‌کنند. در آن زمان با در نظر داشتن امکانات و شرایط حاکم عملی شدن این تصمیم بسیار سخت و دور از انتظار به نظر می‌رسید. اما ...

ساعت ۱۵:۰۰ فیلم سینمایی «توپ پلاستیکی» محصول کشور هند ۲۰۲۴ در گونه ورزشی درام پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: آنبو مردى جوان وکریکت بازى ماهر است که در مسابقات محلى آماتورى شرکت مى کند، اما به این دلیل که از طبقات اجتماعى پایین است هیچگاه او را به تیم قهرمان مسابقات به نام دوستان صمیمی راه نمى دهند تا ...

پویانمایی های «پرنده قهرمان» و «دفتر کارآگاهی هنکا و کیویموتکا» و فیلم سینمایی جدید «کارگر»، پنج‌شنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ مرداد، ساعت ۹ و ۱۳:۳۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «پرنده قهرمان» به کارگردانی «ریکاردو آرناز»، امروز ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود. «کوکو» پرنده‌ای است که با پدرش «گایو» در سیرک برنامه اجرا می‌کند، اما کوکو به دنبال برنامه‌های جدید است. «مارتین»، پرنده‌ای که مدعی شنل ارزشمند گایو است، پرنده‌هایی را به سیرک می‌فرستد تا شنل را برایش ببرند، اما کوکو و پدرش در برابر آنها می‌ایستند... «ادواردز جیمز الماس»، «ریکو راریگوئز» و «چیچ مارتین» در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «دفتر کارآگاهی هنکا و کیویموتکا» به کارگردانی «جارکو فلین»، جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود. این پویانمایی درباره دو دوست به نام‌های «هنکا» و «ییکا» است که هر دو علاقه وافری به کارآگاه شدن دارند. «هنکا» یک تبر خونی در خیابان همراه با یک جوراب شلواری پیدا می‌کند و آن را به یک قتل نسبت می‌دهد. آنها احتمال می‌دهند جوراب شلواری متعلق به یک خانم قد کوتاه باشد و به دنبال او می‌گردند...

فیلم سینمایی جدید «کارگر» به کارگردانی «موهان راجا»، جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود. «آریف» و خانواده‌اش در محله زاغه‌نشین‌ها زندگی می‌کنند. او توسط «آدی» در یک شرکت معروف استخدام می‌شود و به فروشنده‌ای خوب تبدیل می‌گردد، اما متوجه می‌شود محصولات شرکت سمی هستند و مصرف کنندگان در درازمدت دچار بیماری می‌شوند. آریف با وجود نیاز به حقوق، تصمیم می‌گیرد کارگران را آگاه کند و از رئیس شرکت بخواهد محصولات سالم تولید کند... «سیواکارتیکیان»، «فهد فاسیل»، «نایانتارا»، «اسنهه»، «پراکاش راج»، «ماهش مانجرکار»، «ساتیش»، «تامبی رامایا» و «آر. جی» در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.