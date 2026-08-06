به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، کارشناس اداره کل هواشناسی اعلام کرد کاهش نسبی دما در سطح استان که با توجه به نفوذ زبانه‌های پرفشار و همچنین جریانات شمالی صورت می‌گیرد، از امروز تا اوایل هفته آینده تداوم دارد.

مهدی آخوندی افزود: به طور کلی تا اوایل هفته آینده، وضعیت جوی استان به نسبت پایدار است؛ و در این مدت با توجه به گذر امواج تراز میانی جو، شاهد افزایش ابر به ویژه در ارتفاعات شمالی استان خواهیم بود.

دیروز حداکثر دما به میزان ۴۰ درجه در بوئین‌زهرا ثبت شد؛ دمای هوا در گرمترین ساعت در شهر قزوین، ۳۹ درجه بالای صفر بود.