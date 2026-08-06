به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاونت علمی با توجه به استقبال گسترده شرکت‌ها و مجموعه‌های فناور، مهلت ثبت‌نام و ارسال طرح برای حضور در دومین نمایشگاه فناوری‌های روزآمد ایران «فر ایران» را تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تمدید کرد.

این نمایشگاه با هدف معرفی فناوری‌ها و محصولات نوآورانه ایرانی برگزار می‌شود و از شرکت‌های منتخب در حوزه‌های مختلف حمایت خواهد کرد.

از جمله این حمایت‌ها می‌توان به تسهیلات توسعه محصول جدید، تسهیلات افزایش مقیاس تولید، حمایت رسانه‌ای و ترویجی در سطح ملی، تسهیل جذب سرمایه و توسعه بازار، حمایت از ورود به بازار و خرید بار اول و همچنین امکان رونمایی از محصولات با حضور مقامات عالی کشور و صنایع بزرگ اشاره کرد.

بر اساس اعلام دبیرخانه، پذیرش محصولات در این نمایشگاه منوط به برخورداری از شرایطی از جمله جدید بودن محصول یا ارتقای چشمگیر آن در یک سال اخیر، عدم رونمایی قبلی در سطح ملی، تولید برای نخستین بار در ایران، مبتنی بودن بر فناوری داخلی و غیرمونتاژی بودن، دارا بودن استاندارد‌ها و مجوز‌های معتبر و همچنین اثرگذاری اقتصادی، اجتماعی یا راهبردی است.

متقاضیان می‌توانند تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به نشانی https://farreiran.ir نسبت به ثبت‌نام و ارسال اطلاعات اقدام کنند. همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر، شماره ۰۲۱-۶۳۱۰۳۲۱۱ در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.