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مسابقات تنیس مسترز ۱۰۰۰ امتیازی و ۹ میلیون و ۴۱۵ هزار دلاری آزاد کانادا بامداد امروز در مونترال به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کامل دور دوم مسابقات به این شرح است:
آلکساندر زورف از آلمان (بخت اول قهرمانی) ۱ - ۲ تالون خریکسپور از هلند
فابیان ماروشان از مجارستان ۱ - ۲ ماتئو آرنالدی از ایتالیا
اوگو اومبر از فرانسه ۰ - ۲ دانیل مریدا از اسپانیا
آلکس میچلسن از آمریکا ۲ - ۰ فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین
لرنر تین از آمریکا ۲ - ۱ گال مونفیس از فرانسه
والنتن رویه از فرانسه ۰ - ۲، ۰ - ۲ تامی پل از آمریکا
رافائل کولینیون از فرانسه ۰ - ۲ آلکسی پاپیرین از استرالیا
تیاگو تیرانته از آرژانتین ۲ - ۰ تیلر فریتز از آمریکا
دانیل مدویداف از روسیه ۰ - ۲ بوتیک فان دزاند شولپ از هلند
هوبرت هورکاچ از لهستان ۲ - ۰، ۲ - ۰ آلخاندرو تابیلو از شیلی
کارن خاچانوف از روسیه ۰ - ۲ ترنس آتمان از فرانسه
جیکوب فیرنلی از انگلیس ۱ - ۲ یاکوب منشیک از چک
کاسپر رود از نروژ ۲ - ۰ خوان مانوئل سروندولو از آرژانتین
استفانوس سیتسیپاس از یونان ۰ - ۲ ژائو فونسکا از برزیل
زیزو برگز از بلژیک ۲ - ۱ سباستین بائس از آرژانتین
جیمز بروکزبی از آمریکا ۰ - ۲ بن شلتون از آمریکا
یری لهچکا از چک ۲ - ۰ ویت کوپریوا از چک
خامه مونار از اسپانیا - آلکساندر بلوکس از بلژیک (مصدومیت و انصراف مونار)
رافائل خودار از اسپانیا ۲ - ۱ کورنتن موته از فرانسه
نیکولاس مخیا از کلمبیا ۰ - ۲ لورنزو موزتی از ایتالیا
والنتن وره شو از موناکو ۱ - ۲ ماریانو ناوونه از آرژانتین
زاکاری سواجدا از آمریکا ۱ - ۲ آرتور فیس از فرانسه
ایگناسیو بوس از پرو ۰ - ۲ کامرون نوری از انگلیس
جیمز داکوورث از استرالیا ۰ - ۲ آلکس دمینور از استرالیا (بخت سه قهرمانی)
فلاویو کوبولی از ایتالیا ۰ - ۲ یانیک هانفمان از آلمان
نونو بورگش از پرتغال ۲ - ۰ توماس مارتین اچه بری از آرژانتین
لوچانو داردری از ایتالیا ۱ - ۰ گابریل دیالو از کانادا (مصدومیت و انصراف دیالو از ست دوم)
شانگ جون چنگ از چین ۲ - ۱ آندری روبلف از روسیه
فرانسیس تیافو از آمریکا ۲ - ۱ مارین شیلیچ از کرواسی
میومیر کچمانوویچ از صربستان ۱ - ۲ آرتور ریندرنک از فرانسه
برندان ناکاشیما از آمریکا ۲ - ۰ دانیل آلتمایر از آلمان
تیتوان دروگه از فرانسه ۲ - ۰ ژیمه فاریا از پرتغال