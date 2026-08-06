مسابقات تنیس مسترز ۱۰۰۰ امتیازی و ۹ میلیون و ۴۱۵ هزار دلاری آزاد کانادا بامداد امروز در مونترال به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج کامل دور دوم مسابقات به این شرح است:

آلکساندر زورف از آلمان (بخت اول قهرمانی) ۱ - ۲ تالون خریکسپور از هلند

فابیان ماروشان از مجارستان ۱ - ۲ ماتئو آرنالدی از ایتالیا

اوگو اومبر از فرانسه ۰ - ۲ دانیل مریدا از اسپانیا

آلکس میچلسن از آمریکا ۲ - ۰ فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین

لرنر تین از آمریکا ۲ - ۱ گال مونفیس از فرانسه

والنتن رویه از فرانسه ۰ - ۲، ۰ - ۲ تامی پل از آمریکا

رافائل کولینیون از فرانسه ۰ - ۲ آلکسی پاپیرین از استرالیا

تیاگو تیرانته از آرژانتین ۲ - ۰ تیلر فریتز از آمریکا

دانیل مدویداف از روسیه ۰ - ۲ بوتیک فان دزاند شولپ از هلند

هوبرت هورکاچ از لهستان ۲ - ۰، ۲ - ۰ آلخاندرو تابیلو از شیلی

کارن خاچانوف از روسیه ۰ - ۲ ترنس آتمان از فرانسه

جیکوب فیرنلی از انگلیس ۱ - ۲ یاکوب منشیک از چک

کاسپر رود از نروژ ۲ - ۰ خوان مانوئل سروندولو از آرژانتین

استفانوس سیتسیپاس از یونان ۰ - ۲ ژائو فونسکا از برزیل

زیزو برگز از بلژیک ۲ - ۱ سباستین بائس از آرژانتین

جیمز بروکزبی از آمریکا ۰ - ۲ بن شلتون از آمریکا

یری لهچکا از چک ۲ - ۰ ویت کوپریوا از چک

خامه مونار از اسپانیا - آلکساندر بلوکس از بلژیک (مصدومیت و انصراف مونار)

رافائل خودار از اسپانیا ۲ - ۱ کورنتن موته از فرانسه

نیکولاس مخیا از کلمبیا ۰ - ۲ لورنزو موزتی از ایتالیا

والنتن وره شو از موناکو ۱ - ۲ ماریانو ناوونه از آرژانتین

زاکاری سواجدا از آمریکا ۱ - ۲ آرتور فیس از فرانسه

ایگناسیو بوس از پرو ۰ - ۲ کامرون نوری از انگلیس

جیمز داکوورث از استرالیا ۰ - ۲ آلکس دمینور از استرالیا (بخت سه قهرمانی)

فلاویو کوبولی از ایتالیا ۰ - ۲ یانیک هانفمان از آلمان

نونو بورگش از پرتغال ۲ - ۰ توماس مارتین اچه بری از آرژانتین

لوچانو داردری از ایتالیا ۱ - ۰ گابریل دیالو از کانادا (مصدومیت و انصراف دیالو از ست دوم)

شانگ جون چنگ از چین ۲ - ۱ آندری روبلف از روسیه

فرانسیس تیافو از آمریکا ۲ - ۱ مارین شیلیچ از کرواسی

میومیر کچمانوویچ از صربستان ۱ - ۲ آرتور ریندرنک از فرانسه

برندان ناکاشیما از آمریکا ۲ - ۰ دانیل آلتمایر از آلمان

تیتوان دروگه از فرانسه ۲ - ۰ ژیمه فاریا از پرتغال