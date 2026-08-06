عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، ضمن برشمردن دلایل کاهش تولید خودرو در سال جاری، گفت: دولت باید در این شرایط پای کار آید و قانون برنامه هفتم توسعه را برای اسقاط خودرو‌های فرسوده اجرا کند تا خودروسازان تولیدات خود را متناسب با نیاز جامعه افزایش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر رنجبرزاده ضمن برشمردن دلایل کاهش تولید خودرو در سال جاری، گفت: دولت باید در این شرایط پای کار آید و قانون برنامه هفتم توسعه را برای اسقاط خودروهای فرسوده اجرا کند تا خودروسازان تولیدات خود را متناسب با نیاز جامعه افزایش دهند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این عوامل هم حوزه تولید و هم خرید خودرو را تحت شعاع قرار داده است چراکه تعداد زیادی از خودرو‌ها توسط واسطه‌ها خریداری می‌شدند و مصرف کنندگان واقعی، خودرو خریداری نمی‌کردند.

وی یادآور شد: ما باید برای افزایش تولید و مصرف در حوزه خودرو به سمت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه برای اسقاط خودرو‌های فرسوده برویم و دولت امتیازات بیشتری را برای این بخش در نظر بگیرد تا مشوقی برای تحویل این خودرو‌ها و جایگزینی آنها با خودرو‌های نو باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه هفتم توسعه باید ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده با خودروی نو تعویض شود، اما متاسفانه تاکنون این قانون به طور محدود اجرا شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: اگر این قانون به طور کامل اجرا شود، خودروسازان با اطمینان از فروش محصولاتشان نسبت به افزایش تولید اقدام می‌کنند، از طرفی نوسانات قیمت هم خودروسازان را نگران کرده است که سرعت افزایش قیمت‌ها به حدی باشد که تامین مواد اولیه با نوسانات قیمت‌ها برابری نکند و خسارات جدی به آنها وارد شود بنابراین این کاهش میزان تولید تا حدودی عمدی است.

عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، تاکید کرد: دولت باید در این شرایط پای کار آید و قانون را برای اسقاط خودرو‌های فرسوده اجرا کند تا خودروسازان تولیدات خود را متناسب با نیاز جامعه افزایش دهند.