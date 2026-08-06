بیش از ۱۰۰ تن از هواداران عمران‌خان، نخست‌وزیر پیشین زندانی پاکستان، همزمان با برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی در سراسر این کشور به‌مناسبت سومین سالگرد زندانی شدن او، بازداشت شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بیش از ۱۰۰ تن از هواداران عمران‌خان، نخست‌وزیر پیشین زندانی پاکستان، همزمان با برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی در سراسر این کشور به‌مناسبت سومین سالگرد زندانی شدن او، بازداشت شدند.

دبیرکل حزب تحریک انصاف در ایالت پنجاب گفته ۵ نمایندۀ مجلس این حزب نیز در میان ۲۵ نفری هستند که در لاهور بازداشت شده‌اند.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که تعدادی از خبرنگارانی که این تجمع را پوشش می‌دادند نیز توسط پلیس مورد ضرب‌وشتم قرار گرفتند.