عکس :سید رسول عزیزی
جلوه های پیاده روی جاماندگان اربعین در کلات خراسان رضوی
پیادهروی ۹ کیلومتری جاماندگان اربعین در کلات خراسان رضوی با حضور هزاران عاشق حسینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، بخشدار مرکزی شهرستان کلات، گفت: همایش بزرگ جاماندگان اربعین حسینی امسال با استقبال گسترده مردم شهرستان کلات و زائرانی از نقاط مختلف برگزار شد و شرکتکنندگان مسیر ۹ کیلومتری از دوراهی حصار تا بقعه متبرکه امامزاده سید ابراهیم بن اسحاق(ع) در روستای گردشگری سینی کهنه را با شور و حال حسینی پیمودند.
وی افزود: در این مراسم، بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر حضور داشتند و ۲۱ موکب مردمی در طول مسیر و داخل روستای سینی کهنه با مشارکت خیرین، هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی و دستگاههای اجرایی، خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، توزیع نذورات، خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران ارائه کردند.
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