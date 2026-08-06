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آسمان مازندران تا روز شنبه عمدتاً صاف تا نیمهابری است، اما در ساعات بعدازظهر و شب، رگبار و رعد و برق پراکنده در دامنهها و ارتفاعات پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی از تداوم پایداری جو در استان تا روز شنبه خبر داد و گفت: در این مدت، آسمان استان صاف تا نیمهابری خواهد بود.
حمیدی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب، بهویژه در دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده پیشبینی میشود و در ارتفاعات نیز احتمال وقوع صاعقه وجود دارد.
وی گفت: از روز یکشنبه و دوشنبه هفته آینده، جو استان همچنان پایدار خواهد بود و افزایش دما در بیشتر مناطق استان مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی مازندران افزود: برای روز چهارشنبه نیز تداوم هوای گرم پیشبینی میشود.
حمیدی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریا امروز با موج کوتاه همراه است، اما از امشب بهتدریج مواج میشود و شرایط برای فعالیتهای دریایی مناسب نخواهد بود.