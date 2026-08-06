پخش زنده
امروز: -
هپاتیت یکی از بیماریهای ویروسی است که بخشی از بیماران هپاتیتی به صورت رایگان خدمات درمانی دریافت میکنند و بخشی دیگر از تعرفه دولتی بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر مرکز بهداشت شهرستان همدان با اشاره به اینکه ۲۸ جولای روز جهانی هپاتیت سی، نامگذاری شده است، گفت: این بیماری سیر پیش رونده و مزمنی دارد و به لحاظ روانی موجب فرسایش روح و روان بیماران میشود.
مهدی دیناری افزود: دو نوع اقدام اکتیو و پسیو برای شناسایی و درمان بیماری هپاتیت در استان انجام میشود که در بخش پسیو که در جمعیت عمومی کشور انجام میشود، مراکز جامع سلامت و بیمارستانی، بیماران را شناسایی و درمان میکنند، اما در بخش اکتیو، خود ما برای شناسایی افراد پرخطر مانند افراد زندانی وارد میدان میشویم.
وی همچنین گفت: مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در مرکز بهداشت شهدا، واقع در خیابان تختی مستقر شده است و به بیماران خدمات ارائه میدهد.
کارشناس هپاتیت مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهدا هم گفت: هپاتیت یک بیماری ویروسی است که التهاب کبد را ایجاد میکند و راههای انتقال آن از طریق ویروس خونی شامل خالکوبی، تتو، سرنگ مشترک، تیغ، ژیلت یا ریش تراش مشترک، رابطه جنسی و انتقال از طریق مادر دارای هپاتیت به جنین است.
محبوبه میرزایی با اشاره به اینکه، رازداری بیماران از اصول اصلی این مرکز است، افزود: بیماران پس شناسایی از آزمایشگاه و پزشک متخصص خدمات دریافت میکنند.
وی همچنین هدف این مرکز را آموزش، مشاوره، تشخیص، پیگیری و درمان بیماری هپاتیت دانست و گفت: واکسن برای خانوادههای دارای هپاتیت تزریق میشود.
میرزایی افزود: زنان سرپرست خانوار بیبضاعت، معتادان و تزریقیها، زندانیان و افراد غربالگری شده در کمپهای ترک اعتیاد از این مرکز خدمات رایگان دریافت میکنند و مابقی افراد شامل دریافت خدمات با تعرفه دولتی میشوند.
وی همچنین از ارائه خدمات به افراد تالاسمی، هموفیلی و دیالیزی در این مرکز خبر داد.
پرستار مرکز درمان هپاتیت سی هم با اشاره به اینکه بیمارانی که آنتی بادی آنها مثبت شده روند درمانی ارائه میشود، گفت، پزشک درمانهای سه و شش ماهه برای بیماران در نظر میگیرد و مصرف دارو به صورت ۳ یا ۶ نوبت ۲۸ روزه تجویز میکند.
آقای ترک افزود: بیماران از متخصص عفونی، پزشک عمومی و کارشناس هپاتیت خدمات دریافت میکنند و حین درمان هم آزمایشات دورهای دارند.