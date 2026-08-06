اعتبار کالابرگ الکترونیکی مرداد ماه برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی صفر، ۱ و ۲ و خانواده‌های زیر پوشش نهاد‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح فعال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مشمولان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از اعتبار کالابرگ استفاده کنند.

کیامرث برخورداری افزود: مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی، محصولات کشاورزی و میوه و تره بار اقلامی است که امکان خرید آن با اعتبار کالابرگ وجود دارد.

وی گفت: اعتبارکالابرگ با رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ روز ۲۵ هرماه، و رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹ هم، روز پنجم ماه بعد برای خانوار‌ها فعال می‌شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان افزود: شهروندان تنها به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن درگاه ناشناس خودداری کنند.