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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دریایی تا شنبه وزش باد قابل ملاحظهای در مناطق دریایی پیش بینی نمیشود و شرایط برای تردد دریایی و دریانوردی مساعد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز افزایش محسوس گرمای هوا در طول روز و تداوم ناپایداریهای عصرگاهی در مناطق مرتفع استان دور از انتظار نخواهد بود.
او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و بعدازظهر در مناطق مرتفع استان به ویژه ارتفاعات شرقی با احتمال وقوع رگبار پراکنده باران دور از انتظار نخواهد بود.
حمزه نژاد، گفت: با توجه به تشدید بادهای ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، احتمال نفوذ گردوغبار از این مناطق به نواحی شرقی استان محتمل خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از روز یکشنبه ۱۸ مرداد افزایش سرعت باد جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز و بتدریج شرق خلیج فارس پیش بینی و دریا متلاطم میشود.
حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی با توجه به کاهش رطوبت نسبی، افزایش محسوس دما در طول روز در اکثر نقاط استان پیش بینی و از اوایل هفته آینده با ماندگاری هوای گرم، کاهش نسبی ۱ تا ۲ درجهای دمای بیشینه، بدلیل افزایش رطوبت نسبی ناشی از وزش بادهای جنوب شرقی پیش بینی میشود.
او توصیه کرد: از قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید در ساعتهای گرم روز و ترددهای غیرضرور در زمان غبارآلود شدن هوا خودداری کنید و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها و دامداریها و صرفه جویی در مصرف آب و برق مورد توجه قرار گیرد.