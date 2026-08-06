به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، از مرداد، واریز اعتبار کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار در ۳ نوبت ۱۵ و ۲۵ هر ماه و پنجم ماه بعد انجام می‌شود، به طوری که سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی‌شان ۰، ۱ و ۲ است و خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و نیرو‌های مسلح، پانزدهم هر ماه می‌توانند سهمیه کالابرگی خود را از فروشگاه‌های عامل دریافت کنند.

سرپرست خانوار‌ها با رقم آخر کد ملی ۳ تا ۶، بیست و پنجم هرماه و سرپرست‌ها با رقم آخر کد ملی ۷ تا ۹، پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت خواهند کرد.

مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ تا پایان تیرماه تسویه شد و فرآیند تسویه حساب با بقیه فروشندگان حداکثر ۳ تا ۴ هفته دیگر انجام خواهد شد.

برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگی اختصاص می‌یابد.