به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۵ مرداد را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

مترو

مادری که فرزندش به خاطر سرقت یک گوشی تلفن همراه ۱۴ سال را در زندان گذرانده، از اندی برنهام خواسته است به جای مجرمان مرتکب قتل، او را مشمول طرح آزادی زودهنگام کند

فایننشال تایمز

دولت چین در پی تلاش برای جبران کسر بودجه رو به افزایش خود، کارزاری جهانی را برای بازپس‌گیری ده‌ها میلیارد دلار مالیات معوقه از دهه ۲۰۰۰ میلادی آغاز کرده است

دیلی اکسپرس

در پی قرار گرفتن دو تن از قاتلان افسر پلیس، «اندرو هارپر»، در فهرست آزادی زودهنگام از زندان، اندی برنهام به «خیانت» به خانواده این افسر متهم شده است

دیلی استار

خبر ورود این منطقه به وضعیت خشکسالی را در صفحه اول خود برجسته کرده است

سان

در پی حمله با قیچی به چهار مرد در منطقه کاونت گاردن (Covent Garden) لندن، یک زن بازداشت شده است

دیلی میل

خبر اصلی خود را به استعفای یک استاد دانشگاه کمبریج پس از اتهامات مطرح‌شده مبنی بر سرقت علمی (سرقت ادبی) اختصاص داده است

تایمز

استاد دانشگاه کمبریج که در مرکز جنجال سرقت علمی قرار دارد، با بیان اینکه دیگر تمایلی ندارد «تحت کانون توجهات و فشار‌های رسانه‌ای مداوم» زندگی کند، از سمت خود استعفا داده است

دیلی میرور

اندی برنهام اعلام کرده است که ۱۵۰ مرکز جدید بهداشت روان در قالب سازمان ملی درمان (NHS) افتتاح خواهد شد تا به تقویت این سیستمِ بحران‌زده کمک کند

گاردین

این روزنامه نیز خبر اصلی خود را به استعفای «جیسون آردا»، استاد دانشگاه کمبریج، اختصاص داده که پس از اعلام آغاز تحقیقات جدید دانشگاه درباره اتهامات سرقت علمی از مقام خود کناره‌گیری کرده است

دیلی تلگراف

جنجال‌های مربوط به اعتبار علمی «جیسون آردا»، استاد دانشگاه کمبریج، صفحه اول روزنامه‌ها را تصرف کرده و دیلی تلگراف نیز خبر اصلی خود را به استعفای این دانشگاهی اختصاص داده است

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

مصر و یونان بر لزوم کاهش تنش بین آمریکا و ایران تأکید کردند

پس از تایید مرگ مفقودین، تعداد کشته‌شدگان قایق لیبی به ۳ کودک افزایش یافت

وزیر خارجه سابق اردن: منطقه در عصری از عدم قطعیت زندگی می‌کند و چین بزرگترین ذینفع تحولات منطقه‌ای است؛ بزرگترین ترس این است که جنگ با ورود قدرت‌های بین‌المللی به این درگیری ادامه یابد و تشدید شود

پس از پیوستن محمد صلاح به باشگاه ترابزون‌اسپور ترکیه، انتقال «پادشاه مصری» یک زلزله دیجیتالی به راه انداخت؛ مصری‌ها حساب‌های کاربری باشگاه را به شدت فعال کردند و میزان جست‌و‌جو درباره لیگ فوتبال ترکیه ۵۰۰۰% افزایش یافت

وقتی انرژی به یک جبهه داخلی تبدیل می‌شود؛ بحران سوخت چه چیزی را در مورد تحول اقتصاد روسیه آشکار می‌کند؟

سودان بین اقدام قاطع و شبح تجزیه

روزنامه الشروق

جهان در انتظار بازگشایی تنگه هرمز

ترامپ ایران را تهدید کرد که در صورت عدم باز کردن تنگه هرمز، با واکنش شدید مواجه خواهد شد؛ سپاه پاسداران: تحت تهدید هیچ توافقی امضا نخواهیم کرد

قیمت نفت دوباره افزایش یافت و نفت برنت از مرز ۸۰ دلار گذشت

نیرو‌های اشغالگر غزه را بمباران کردند و به اردوگاه پناهندگان قلندیا در کرانه باختری یورش بردند

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل: مصر برای بازگشایی گذرگاه رفح جهت ورود کالا به نوار غزه فشار می‌آورد

نبیل فهمی (دبیرکل اتحادیه عرب): شهرک‌نشینان اسرائیلی عمداً در حال شعله‌ور کردن یک جنگ مذهبی هستند

ذخایر ارزی خارجی تا پایان ماه ژوئیه به ۵۶.۲۹ میلیارد دلار رسید

محمد صلاح سفر حرفه‌ای جدیدی را در لیگ ترکیه آغاز می‌کند

روزنامه الیوم السابع

مصر بار دیگر بر خطوط قرمز خود تأکید کرد: نه به کوچ اجباری فلسطینیان و نه به تغییر هویت قدس

عبدالعاطی (وزیر خارجه مصر) در جریان نشست کمیته وزرای عرب نسبت به خطرات گسترش شهرک‌سازی هشدار داد و بر لزوم توقف کامل حملات اسرائیل به غزه تأکید کرد

مذاکرات رم امروز به پایان می‌رسد؛ اشغالگران از تخریب تونل‌های حزب‌الله در جنوب لبنان خبر دادند

رئیس جمهور السیسی بر همبستگی کامل مصر با یونان در مواجهه با پیامد‌های آتش سوزی جنگل‌ها تأکید کرد

عدم قطعیت پیرامون مذاکرات مربوط به دریانوردی در تنگه هرمز؛ ترامپ: تنگه هرمز می‌تواند امروز باز شود

بحران سئوتا و ملیلا ترس‌های اسپانیا را زنده می‌کند؛ مهاجران ضعف مادرید را در شمال آفریقا آشکار می‌کنند

روزنامه الجمهوریه

مصر و یونان: یک رابطه استراتژیک و مشارکت نزدیک

السیسی در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر یونان: اتصال شبکه‌های برق، زمینه‌ساز یکپارچگی اقتصادی میان دو سوی دریای مدیترانه است

رئیس جمهور السیسی در شهر العلمین از پادشاه بحرین استقبال کرد

افزایشی تاریخی؛ ذخیره نقدی از ۵۶ میلیارد دلار فراتر رفت

صحرای غربی سرشار از اکتشافات نفتی است

صادرات ۱۵۰ هزار متر مکعب گاز مایع به ترکیه

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

ون مینوت

فشار ایران بر آمریکا، در پی توافق با عمان درباره تنگه هرمز

ار اف‌ای

بسفر و داردانل تنگه‌های راهبردی ترکیه میان دریای سیاه و مدیترانه، که در امنیت و توازن قدرت نقش مهمی دارند

اومانیته

مسابقه تسلیحاتی؛ نقش فرانسه در تشدید رقابت‌های هسته‌ای. فرانسه قرار است به بهانه بازدارندگی پیشرفته و چتر هسته‌ای، به کلاهک‌های هسته‌ای جدید و چهار زیردریایی مجهز به موشک‌های بالستیک نسل جدید مجهز شود

کوریه انترناسیونال

خشکسالی؛ از دانوب بزرگترین رودخانه اروپا، تا لوآر بزرگترین رودخانه فرانسه. نیروگاه‌های هسته‌ای متوقف، جهانگردان سرگردان، آب آشامیدنی در خطر

لوموند

خشکی رودخانه بزرگ راین، اقتصاد آلمان را تحت فشار قرار داده است

فرانس ۲۴

پزشکیان اعلام کرد ارتباط و تماس با (آیت‌الله) مجتبی خامنه‌ای در این زمان سخت است

لوفیگارو

کشف پهپاد مجهز به مواد انفجاری در فرودگاه لایپزیک آلمان از فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کرد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

جیو نیوز

رئیس جمهور ایران: آمریکا فکر می‌کرد می‌تواند با جنگ و تحریم می‌تواند همانند سوریه، ایران را به فروپاشی برساند، اما سخت در اشتباه است

رسانه ایرانی: آمریکا هیچگونه تحریمی علیه ایران را لغو نکرده است

نخست وزیر پاکستان امروز به عربستان سفر می‌کند

آج نیوز

اختلافات میان وزیر دفاع و رئیس جمهور آمریکا پس از کاهش ذخایر موشک‌های دفاعی آمریکا در جنگ با ایران بالا گرفت

هشدار باران شدید و احتمال سیل در مناطق مرتفع ایالت خیبرپختونخوا پاکستان

درگیری هواداران حزب تحریک انصاف با پلیس در شهر کراچی / نیرو‌های امنیتی مانع تظاهرات ضد دولتی شدند

وزیر دفاع سومالی با فرماندهان نیروی دریایی و هوایی پاکستان دیدار کرد

دیلی جنگ

قیمت بنزین در پاکستان پس از سه کاهش متوالی بار دیگر افزایش یافت

کاظم غریب آبادی: تفاهم ایران و عمان به منزله بازگشایی کامل تنگه هرمز نیست

نخست وزیر پاکستان: روابط با ایران بسیار برای ما حائز اهمیت است

وزیر خارجه پاکستان: آزادی فلسطین در گرو همکاری مشترک کشور‌های عربی و مسلمان است

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

ینی بیرلیک

ایران: تهران و عمان درباره چارچوب توافق امنیتی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند

دیلی صباح

غول‌های نفتی جهان از جهش قیمت نفت در جریان جنگ ایران سود‌های بی‌سابقه‌ای کسب کردند

حریت دیلی نیوز

ترامپ بار دیگر به ایران درباره احتمال بستن تنگه هرمز هشدار داد

دنیا

افت قیمت جهانی طلا، سرمایه‌گذاران ترکیه را به خرید گسترده طلا سوق داد

میلات

با کاهش تنش میان ایران و آمریکا، قیمت نفت و طلا عقب نشست

ینی‌شفق

اسرائیل در حال پاک کردن آثار جنایت‌های خود در غزه است

میلی گازته

درخواست برای توقف فوری حملات اسرائیل به غزه و جلوگیری از تشدید بحران انسانی

آیدینلیک

حزب حرکت ملی خواستار بازنگری در روابط ترکیه با اوکراین شد

جمهوریت

دادستانی برای رهبر حزب جدید ترکیه به اتهام فساد پرونده قضایی آماده می‌کند

سوزجو

انتقاد از روند جدید دولت در قبال پ. ک. ک؛ «ابتدا تحویل سلاح، سپس نظارت»

اورنسل

سود شرکت نفتی توپراش در سایه جنگ رکورد زد؛ سهم کارگران تنها یک جعبه شکلات بود

فوتوماچ

استقبال تاریخی هواداران ترابزون‌اسپور از محمد صلاح؛ ستاره مصری: «انگار در رؤیا هستم»

آکشام

محمد صلاح نخستین حضور خود را با پیراهن ترابزون‌اسپور آغاز کرد

صباح

«تب محمد صلاح» در ترابزون؛ مراسم معارفه با استقبال کم‌سابقه هواداران برگزار شد

نفس

فنرباغچه با پیروزی ۲ بر صفر مقابل اشتورم گراتس، یک قدم به لیگ قهرمانان اروپا نزدیک شد

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

منابع: توافق پیشنهادی هرمز به ایران کنترل ترافیک ورودی را می‌دهد

سنگاپور آماده اجرای طرح‌های مقابله با ریزگرد‌ها است، زیرا مرکز نظارت آسه‌آن سطح هشدار را افزایش داده است

تفسیر: چرا واشنگتن دیگر نمی‌تواند با اوکراین و ایران به عنوان جنگ‌های جداگانه رفتار کند

سازمان زمین‌شناسی آمریکا (USGS) اعلام کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر جنوب فیلیپین را لرزاند

بانکوک پست

درخواست برای پایان ممنوعیت صادرات گازوئیل در پی مشکلات پالایشگاه‌ها

مالایی میل

فهمی: به شبکه‌های اجتماعی فرصت داده شده تا خود را با قانون ایمنی آنلاین ملی (ONSA) در مقابله با کلاهبرداری‌ها و قمار اینترنتی همسو کنند

فری مالزیا تودی

همکاری استارلینک و اپراتور‌های مخابراتی؛ گامی که می‌تواند سراسر مالزی را به اینترنت متصل کند

مالزیا کینی

وزیر مالزی: اگر جان پناهندگان میانماری در خطر باشد، آنها را به کشورشان بازنمی‌گردانیم

استار مالزی

اندونزی سرمایه‌گذاری ۱۱.۲ میلیارد دلاری دولت در بانک‌های دولتی را تمدید کرد

افزایش ناگهانی آتش‌سوزی‌های جنگلی در اندونزی، زنگ خطر را به صدا درآورده است

اندونزی پنج میلیون حساب کاربری آنلاین زیر سن قانونی را مسدود کرد

ویتنام پلاس

افزایش صادرات تایلند به آمریکا و اروپا در سال مالی ۲۰۲۶