به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ امید امیدی شاه آباد گفت: تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی به صورت ویژه در دستور کار دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان افزود: با توجه به اهمیت بازار و معیشت مردم در شرایط کنونی، تأمين و مدیریت ذخایر کالاهای اساسی، اصلاح شبکه توزیع، نظارت و مقابله با تخلف ،حمایت از تولید و عرضه ی پایدار کالاهای اساسی و خدمات به مردم در استان ضروری است.

وی بیان کرد:پس از گزارش دستگاه های متولی حوزه ی تنظیم بازار در خصوص میزان موجودی کالاهای اساسی و روند تولید محصولات کشاورزی و دامپروری استان مصوبات مربوطه،برای ابلاغ به تصویب رسید.