به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ «مئوتیا حفیظ» وزیر ارتباطات و امور دیجیتال اندونزی اعلام کرد: این اقدام با همکاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال و در اجرای آیین‌نامه جدید «حکمرانی سامانه‌های الکترونیکی برای حفاظت از کودکان» انجام شده است.

وزیر ارتباطات اندونزی تأکید کرد: این کشور به جای اعمال ممنوعیت سراسری بر اساس سن، رویکردی مبتنی بر ارزیابی ریسک را برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی برگزیده است.

به گفته وی، مقررات جدید با هدف ترغیب شرکت‌های فناوری به بازطراحی خدمات خود برای بازار اندونزی و افزایش سطح ایمنی کودکان تدوین شده است.

مئوتیا حفیظ با اشاره به چالش‌های اجرای این سیاست گفت: مهم‌ترین مانع، احراز دقیق سن کاربران است زیرا بسیاری از شرکت‌های فناوری هنوز از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند الگوریتم‌های تخمین سن، تأیید هویت از طریق تشخیص چهره یا تحلیل رفتار کاربران استفاده نمی‌کنند.

دولت اندونزی اعلام کرده است هدف نهایی این مقررات، تنها محدود کردن دسترسی کودکان به سکو‌های دیجیتال نیست، بلکه ایجاد تحول در طراحی و مدیریت خدمات آنلاین به‌گونه‌ای است که امنیت و سلامت کودکان در فضای مجازی بیش از پیش تضمین شود.