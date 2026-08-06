به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نوجوانان و جوانان استان فارس امسال هم در ایام اربعین حسینی در کربلای معلی حضوری پر شور داشتند و ارادت خود را به حضرت امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا نشان دادند.

عکس های ارسالی : دانیال احمدی