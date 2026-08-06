حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی
نوجوانان و جوانان استان فارس امسال در ایام اربعین حسینی در کربلای معلی به عزاداری پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،نوجوانان و جوانان استان فارس امسال هم در ایام اربعین حسینی در کربلای معلی حضوری پر شور داشتند و ارادت خود را به حضرت امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا نشان دادند.
عکس های ارسالی : دانیال احمدی
حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی حضور پر شور نوجوانان فارسی در کربلای معلی