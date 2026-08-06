مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی، از تسهیل جذب دانشجویان خارجی، کاهش بوروکراسی، توسعه دوره‌های مشترک و تقویت شعب بین‌المللی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: فعالیت‌های بین‌المللی آموزش عالی با همکاری دانشگاه‌ها ارتقا می‌یابد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر رضا قادری با اعلام این خبر گفت: استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه آموزش است و در این بخش، ارتباطات شکل رسمی‌تری دارد.

وی افزود: در حوزه همکاری‌های بین‌المللی چهار محور اصلی را دنبال می‌کنیم که نخستین آنها جذب دانشجویان خارجی و فراهم کردن زمینه تحصیل آنان در دانشگاه‌های کشور است.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ادامه داد: در این زمینه با هماهنگی دانشگاه‌ها و سازمان امور دانشجویان برنامه‌هایی اجرا شده که مهم‌ترین آنها اعطای اختیارات بیشتر به دانشگاه‌ها در خصوص نحوه برگزاری دوره‌ها، به‌ویژه ارائه آموزش به زبان دوم است.

قادری گفت: با توجه به شرایط امنیتی و جنگی اخیر، تلاش کرده‌ایم امکان برقراری ارتباط کامل مجازی برخی متقاضیان با دانشگاه‌ها فراهم شود تا بتوانند بدون حضور فیزیکی، روند تحصیل خود را آغاز کرده و یا ادامه دهند.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: همچنین در حال بررسی کاهش برخی محدودیت‌های قانونی، به‌ویژه در زمینه ظرفیت دانشگاه‌ها و پذیرش دانشجویان بین‌المللی هستیم تا روند جذب دانشجویان خارجی تسهیل شود.

قادری توسعه شعب دانشگاه‌های ایرانی در خارج از کشور را دومین محور همکاری‌های بین‌المللی دانست و اظهار کرد: در این زمینه تسهیلاتی برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته‌ایم و مهم‌ترین اقدام ما کاهش بوروکراسی اداری و تسریع در پاسخگویی به درخواست‌هاست.

وی ادامه داد: سومین محور، توسعه دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های خارجی است که طی سال‌های اخیر مصوبات مناسبی برای آن تصویب شده و انتظار می‌رود تعداد متقاضیان این دوره‌ها افزایش یابد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: چهارمین محور نیز تقویت شعب بین‌المللی دانشگاه‌ها در داخل کشور برای ارائه خدمات آموزشی به متقاضیان خارجی است.

قادری در پایان تأکید کرد: وزارت علوم تلاش می‌کند با هم‌افزایی و همکاری دانشگاه‌ها، در هر چهار محور زمینه ارتقای فعالیت‌های بین‌المللی آموزش عالی کشور را فراهم کند.

بر این اساس، در پایان برنامه پنج ساله هفتم توسعه باید جذب دانشجویان بین الملل به ۳۲۰ هزار دانشجو برسد.