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افزایش چشمگیر آتشسوزیهای جنگلی و تداوم خشکسالی ناشی از پدیده النینو، نگرانیها را درباره وقوع یکی از شدیدترین فصلهای آتشسوزی در اندونزی طی سالهای اخیر افزایش داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بر اساس آمار وزارت جنگلداری اندونزی و ارزیابی نهادهای مستقل، میزان اراضی سوخته و تعداد کانونهای آتش از ابتدای سال جاری میلادی از سطح ثبتشده در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ که یکی از بدترین سالهای آتشسوزی این کشور بود، فراتر رفته است.
سامانه پایش آتشسوزی «سیپونگی» وابسته به وزارت جنگلداری اعلام کرد در شش ماه نخست سال، حدود ۱۰۷ هزار هکتار از جنگلها و اراضی اندونزی، معادل نزدیک به دو برابر مساحت شهر جاکارتا، در آتش سوخته است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲۰ درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین پایگاه مستقل پایش جنگلها «نوسانتارا اطلس» از ثبت بیش از ۱۱۶ هزار کانون آتش از ابتدای سال خبر داد که حدود شش هزار مورد بیشتر از مدت مشابه سال ۲۰۱۹ است. تنها در روزهای سوم و چهارم اوت نیز بیش از سه هزار و ۱۰۰ کانون آتش شناسایی شد که بیشترین آنها در استانهای نوسا تنگارای شرقی، کالیمانتان غربی، ریائو و پاپوآی جنوبی قرار داشت.
سازمان هواشناسی، اقلیمشناسی و ژئوفیزیک اندونزی نیز پیشبینی کرده است پدیده قدرتمند «النینو» دستکم تا سهماهه نخست سال ۲۰۲۷ ادامه یابد. به گفته کارشناسان، همزمانی این پدیده با فاز مثبت «دو قطبی اقیانوس هند» موجب تشدید خشکسالی در بخشهای وسیعی از اندونزی و افزایش خطر گسترش آتشسوزیها خواهد شد.
کارشناسان هشدار میدهند با نزدیک شدن به ماههای سپتامبر و اکتبر که اوج فصل آتشسوزی در اندونزی به شمار میرود، احتمال افزایش چشمگیر کانونهای آتش و وسعت اراضی سوخته وجود دارد.