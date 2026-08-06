به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه جهانی کشتی در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵، مسابقات قهرمانی آسیا، آفریقا، اروپا و پان‌آمریکن ۲۰۲۶ و همچنین چهار مرحله از رقابت‌های سری رده بندی ۲۰۲۶، اسامی ۴ نفر برتر رنکینگ برای رقابت‌های جهانی ۲۰۱۶ را اعلام کرد.

از میان کشتی گیران ایرانی تنها رحمان عموزاد در صدر وزن ۶۵ کیلوگرم جای دارد.

رنکینگ برترین آزادکاران جهان به شرح زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم:

۱-چونگ‌سونگ هان (کره شمالی)

۲-‌موسی مهدی خانوف (روسیه)

۳- بکزات آلماز اولو (قرقیزستان)

۴- اسپنسر لی (آمریکا)

وزن ۶۱ کیلوگرم:

۱- زائور اوگویف (روسیه)

۲-احمد محمدنژاد جوان (ایران)

۳-نورالدین نوروزوف (آذربایجان)

۴- آسیلژان یسنگلدی (قزاقستان)

وزن ۶۵ کیلوگرم:

۱- رحمان عموزاد (ایران)

۲-سوجیت (هند)

۳- امیدجان جلال‌اف (ازبکستان)

۴- پیمان بیابانی (کانادا)

وزن ۷۰ کیلوگرم:

۱- تولگا تومور اوچیر (مغولستان)

۲- ارنازار اکماتالیف (قرقیزستان)

۳-یوشینوسوکه آئویاگی (ژاپن)

۴- اسماعیل موسوکایف (مجارستان)

وزن ۷۴ کیلوگرم:

۱-تایموراز سالکازانوف (اسلواکی)

۲-گئورگی الباکیدزه (گرجستان)

۳-ماگومدرسول اصلویف (بحرین)

۴-کوتا تاکاهاشی (ژاپن)

وزن ۷۹ کیلوگرم:

۱- جبرییل گادژیف (آذربایحان)

۲-گئورگیوس کوگیومسیدیس (یونان)

۳-سولدخود اولانبایار (مغولستان)

۴-لوی هاینس (آمریکا)

وزن ۸۶ کیلوگرم:

۱-زاهید والنسیا (آمریکا)

۲- آرسنی ژیئوئف (آذربایجان)

۳-موکول داهیا (هند)

۴-کامران قاسمپور (ایران)

وزن ۹۲ کیلوگرم:

۱-ترنت هیدلی (آمریکا)

۲-میریانی مایسورادزه (گرجستان)

۳-امان الله گاژی ماگجدوف (روسیه)

۴- امیرحسین فیروزپور (ایران)

وزن ۹۷ کیلوگرم:

۱-کایل اسنایدر (آمریکا)

۲- احمد تاج الدین اف (بحرین)

۳-امیرعلی آذرپیرا (ایران)

۴- آرش یوشیدا (ژاپن)

وزن ۱۲۵ کیلوگرم:

۱-گئورگی مشویلدیشویلی (گرجستان)

۲-امیرحسین زارع (ایران)

۳-شامیل شریپوف (بحرین)

۴-روبرت باران (لهستان)