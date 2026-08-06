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رفت و آمد در جاده حاجیآباد - بندرعباس در محدوده کارگاه تونل شهید میرزایی (سرزه) تا ۳۰ آبان ماه با محدودیت و در صورت نیاز انسداد همراه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این محدودیت از کیلومتر ۱۲۰ تا ۱۲۱ این محور از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ اعمال میشود.
در زمان انسداد، رفت و آمد در محدوده کارگاه جادهای به صورت دوطرفه از مسیر محور بندرعباس–حاجیآباد صورت میگیرد.
از رانندگان خواسته شده علاوه بر رعایت سرعت مطمئنه، به علائم هشداردهنده و راهنماییهای نیروهای راهداری توجه کنند.
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