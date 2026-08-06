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وقتی با مردم باشیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را زمین‌گیر کند

رئیس جمهور گفت: هم‌صدایی و همدلی گسترده مردم در تمامی عرصه‌ها، مانع اصلی در برابر نقشه‌های دشمنان برای آسیب به امنیت و پایداری کشور بوده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۵- ۰۸:۵۳
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برچسب ها: رئیس جمهور ، گفتگو با مردم ، دکتر پزشکیان
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