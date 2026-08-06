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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: با هدف حمایت از دامداران و جلوگیری از زیان واحدهای پرورش گاو شیری، خرید تضمینی شیر خام مازاد تولیدی استان یزد با نرخ هر کیلوگرم ۶۰۵ هزار ریال توسط سازمان تعاون روستایی صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهدی غیباللهی با اشاره به پیگیریها برای حمایت از دامداران استان یزد اظهار کرد: در راستای جلوگیری از وارد شدن خسارت به تولیدکنندگان بخش دام، مقرر شد سازمان تعاون روستایی استان یزد نسبت به خرید شیر خام مازاد واحدهای پرورش گاو شیری اقدام کند.
وی افزود: بر این اساس، شیر خام مازاد تولیدی دامداران استان یزد با قیمت هر کیلوگرم ۶۰۵ هزار ریال برای شیر پایه با ۳/۲ درصد چربی خریداری میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: این اقدام با همکاری سازمان تعاون روستایی استان یزد، اتحادیه دامداران استان یزد و شرکت تعاونی دامداران شهرستان یزد صورت میگیرد و هدف اصلی آن، پشتیبانی از تولیدکنندگان و کمک به پایداری تولید در واحدهای گاو شیری استان یزد است.
غیباللهی تصریح کرد: خرید تضمینی شیر خام مازاد تا زمانی که مورد درخواست اتحادیه دامداران استان یزد باشد، توسط سازمان تعاون روستایی استان یزد ادامه خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد حمایت از دامداران و حفظ استمرار تولید محصولات پروتئینی را از اولویتهای خود میداند و پیگیری سازوکارهای حمایتی در این بخش ادامه خواهد داشت.