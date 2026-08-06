به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سرهنگ سید جعفر ساداتی گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و برخورد با اخلالگران اقتصادی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان گنبدکاووس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران حین کنترل محور‌های مواصلاتی به دو دستگاه وسیله نقلیه مشکوک شده و پس از متوقف کردن خودرو‌ها و انجام بازرسی‌های لازم، موفق به کشف ۳۰ هزار و ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق شدند.

سرهنگ ساداتی خاطرنشان کرد: در این رابطه خودرو‌های حامل سوخت توقیف و پرونده برای سیر مراحل قانونی تشکیل و به همراه متهمان به مرجع قضایی ارسال شد.

این مقام انتظامی در پایان با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، تصریح کرد: پلیس با هرگونه قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی با قاطعیت برخورد کرده و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت افراد سودجو، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.