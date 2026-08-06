آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری و بعد از ظهر در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی احتمال رگبار پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به کاهش رطوبت نسبی، افزایش محسوس گرمای هوا در طول روز ادامه دارد.

حمزه نژاد افزود: با توجه به تشدید باد‌های ۱۲۰ روزه در جنوب شرق کشور، احتمال نفوذ گرد و غبار از این مناطق به نواحی شرقی استان وجود دارد.

وی گفت: تا شنبه وزش باد قابل ملاحظه‌ای در مناطق دریایی مورد انتظار نیست و با توجه به وزش باد‌های سطحی، علاوه براحتیاط شناور‌ها، شرایط برای فعالیت‌های دریایی و دریانوردی مساعد است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از روز یکشنبه (۱۸ مرداد ماه) با افزایش سرعت باد جنوب شرقی در دریای عمان و تنگه هرمز و بتدریج شرق خلیج فارس، دریا می‌شود.

حمزه نژاد افزود: از اوایل هفته آینده علاوه بر ماندگاری هوای گرم، کاهش نسبی ۱ تا ۲ درجه‌ای دمای بیشینه، بعلت افزایش رطوبت نسبی ناشی از وزش باد‌های جنوب شرقی پیش بینی می‌شود.

وی توصیه کرد: از قرارگیری در معرض نور مستقیم خورشید در ساعت‌های گرم روز و رفت و آمد‌های غیرضرور در زمان غبارآلود شدن هوا خودداری شود.

وی گفت: تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها و دامداری‌ها و صرفه جویی در مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد.