به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر امور عشایری مازندران در بابل از توزیع ۱۰۰ دستگاه پنل خورشیدی با هدف تأمین انرژی پاک و تسهیل شرایط زندگی برای جامعه عشایری استان خبر داد.

شعبانی، حاشیه آیین توزیع این تجهیزات در بابل گفت در راستای ارتقای سطح رفاه و بهره‌مندی عشایر از امکانات زیرساختی، با حمایت شرکت‌های توزیع نیروی برق مرکز و غرب مازندران، ۱۰۰ پنل خورشیدی میان خانوار‌های عشایری استان توزیع شد.

وی با تأکید بر استمرار این طرح حمایتی افزود: با احتساب این مرحله، تاکنون در مجموع بیش از هزار پنل خورشیدی در مناطق عشایری مازندران توزیع شده است که نقش بسزایی در تامین روشنایی و انرژی مورد نیاز این عزیزان داشته است.

شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار خانوار‌های تحت پوشش اشاره کرد و گفت: اداره امور عشایری استان مازندران هم‌اکنون ۴ هزار و ۷۰۰ خانوار عشایری را تحت پوشش دارد. این جامعه مولد با پرورش یک میلیون و ۱۱۵ هزار رأس دام سبک و ۱۴۸ هزار رأس دام سنگین، نقش مهمی در تولیدات دامی و امنیت غذایی استان ایفا می‌کنند.

در این مراسم، فاطمی، نماینده مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در جمع عشایر، ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته، از حمایت قاطع مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات و تقویت معیشت جامعه عشایری خبر داد و بر لزوم توسعه خدمات زیربنایی در این مناطق تأکید کرد.

اسماعیل‌زاده، مسئول انرژی‌های خورشیدی شرکت توزیع برق مازندران، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه عملکرد این پنل‌ها، بر اهمیت حفظ و نگهداری اصولی از این تجهیزات توسط عشایر تاکید کرد و یادآور شد که رعایت نکات فنی در نگهداری، طول عمر این پنل‌ها را افزایش داده و بهره‌وری آنها را برای خانوار‌ها تضمین می‌کند