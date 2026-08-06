رئیس دادگستری شهرستان جیرفت با اشاره به اختلافات اخیر میان اعضای شورای اسلامی شهر جیرفت و طرح برخی ادعا‌ها درباره شهرداری، گفت: دستگاه قضایی با بی‌طرفی و بر اساس قانون به این موضوع رسیدگی می‌کند و انتشار مطالب غیرمستند و تشویش اذهان عمومی قابل پذیرش نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان جیرفت با اشاره به اختلافات اخیر میان اعضای شورای اسلامی شهر جیرفت و طرح برخی ادعا‌ها درباره شهرداری، گفت: دستگاه قضایی با بی‌طرفی و بر اساس قانون به این موضوع رسیدگی می‌کند و انتشار مطالب غیرمستند و تشویش اذهان عمومی قابل پذیرش نیست.

سلمان اعظمی، رئیس دادگستری شهرستان جیرفت و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال، در پی تشدید اختلافات میان اعضای شورای اسلامی شهر جیرفت و مطرح شدن برخی ادعا‌ها درباره مسائل مالی شهرداری، بر ضرورت رعایت قانون، حفظ آرامش و پرهیز از انتشار مطالب غیرمستند تأکید کرد.

وی اظهار داشت: بیت‌المال امانتی در اختیار مسئولان است و به هیچ شخص یا گروهی تعلق ندارد؛ از این‌رو ورود اختلافات سلیقه‌ای و جناحی به موضوع صیانت از بیت‌المال، برخلاف قانون، عدالت و اصل امانت‌داری است.

اعظمی با تأکید بر اینکه نسبت دادن اتهامات بدون وجود مستندات قانونی و انتشار مطالبی که موجب تشویش اذهان عمومی شود، اقدامی غیرقانونی است، افزود: این‌گونه اقدامات خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی است.

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت تصریح کرد: پرونده مربوط به این موضوع در اولویت رسیدگی دستگاه قضایی قرار دارد و تمامی ابعاد آن با دقت، بی‌طرفی، شفافیت و در چارچوب قانون بررسی خواهد شد و در صورت احراز هرگونه تخلف، بدون هیچ‌گونه اغماض با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی در پایان از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع را صرفاً از مراجع رسمی و معتبر دنبال کنند و از انتشار شایعات، گمانه‌زنی‌ها و مطالب تأییدنشده که موجب تشویش افکار عمومی می‌شود، خودداری کنند.