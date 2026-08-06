\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0632 \u0622\u0647\u0646\u06af \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0645\u0647\u0627\u0631\u062a \u062a\u0627 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0628\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0628\u0644\u06cc\u063a\u0627\u062a \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0632\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0639\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f. \u0627\u0645\u06cc\u062f \u062c\u0644\u0648\u062f\u0627\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f.