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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از تداوم روند بازگشت زائران اربعین حسینی به استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سفرهای اربعین در ۲۵ تیر تا ۱۴ مرداد سال جاری، روند بازگشت زائران اربعین حسینی به استان با برنامهریزی و هماهنگی مناسب در حال انجام است و تاکنون ۳ هزار و ۲۳۵ زائر در قالب ۹۳ سفر توسط ناوگان حملونقل عمومی به خراسان جنوبی بازگشتهاند.
جلالزاده با اشاره به اینکه در مرحله اعزام نیز ۵ هزار و ۱۵۹ زائر در قالب ۱۹۱ سفر از استان به پایانههای مرزی منتقل شدند، افزود: با ادامه بازگشت زائران، تمامی ظرفیتهای حملونقل عمومی استان برای ارائه خدمات ایمن، منظم و شایسته به زائران به کار گرفته شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم نظارت بر فرآیند بازگشت زائران گفت: کارشناسان این مجموعه بهصورت مستمر بر عملکرد شرکتهای حملونقل مسافربری، ناوگان فعال و پایانههای مسافربری نظارت دارند تا خدماترسانی با رعایت نرخهای مصوب، ایمنی ناوگان و کیفیت مطلوب انجام شود.
جلالزاده با اشاره به استقرار شبانهروزی نیروهای راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی در پایانه مرزی مهران افزود: عوامل اجرایی این مجموعه با حضور مستمر در مرز، ضمن راهنمایی و پاسخگویی به زائران، در مدیریت ناوگان، هماهنگی اعزام و بازگشت، ساماندهی سوار و پیاده شدن مسافران و رفع مشکلات احتمالی، نقش مؤثری در تسهیل و تسریع روند بازگشت زائران به استان ایفا میکنند.
به گفته جلال زاده همچنین کارشناسان مستقر در پایانههای مسافربری و مبادی ورودی و خروجی استان نیز بهصورت مستمر بر روند بازگشت زائران نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله دریافت وجه اضافی، برخورد نامناسب یا امتناع از ارائه خدمات، موضوع از طریق مراجع قانونی و کمیسیونهای ذیربط با قاطعیت پیگیری خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گرانفروشی یا نارضایتی از خدمات حملونقل عمومی، موضوع را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۴۱ یا همکاران مستقر در پایانههای مسافربری و پایانه مرزی مهران اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.