به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، یک شرکت دانش‌بنیان با طراحی و تولید کرم‌های پوستی مبتنی بر فناوری نانو، گام تازه‌ای در توسعه محصولات مراقبت از پوست برداشته است.

این شرکت دو محصول شامل کرم ضدآفتاب و کرم نرم‌کننده و مرطوب‌کننده را با هدف افزایش سرعت جذب، کاهش حس چربی روی پوست و بهبود تجربه مصرف‌کنندگان تولید کرده است.

به گفته سازندگان، استفاده از فرمولاسیون نانویی موجب شده این محصولات علاوه بر پخش‌پذیری مناسب، برای انواع شرایط آب‌وهوایی و پوست‌های حساس نیز قابل استفاده باشند.

قیمت رقابتی، بهره‌گیری از ترکیبات مؤثر و تمرکز بر نیاز‌های بازار داخلی از دیگر ویژگی‌هایی است که می‌تواند این محصولات را به گزینه‌ای قابل توجه در بازار رو‌به‌رشد محصولات مراقبت از پوست تبدیل کند.

این شرکت با تکیه بر فناوری نانو، مجموعه‌ای از محصولات مراقبت از پوست را توسعه داده که با هدف ارتقای کیفیت فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان تولید شده‌اند.

این شرکت که فعالیت خود را از ۳۹۹ آغاز کرده، اکنون محصولات دانش‌بنیانی را به مرحله تجاری‌سازی رسانده است.

مهم‌ترین تولیدات این شرکت شامل کرم ضدآفتاب و کرم نرم‌کننده و مرطوب‌کننده است که هر دو با فرمولاسیون مبتنی بر نانو طراحی شده‌اند.

استفاده از این فناوری، بافتی سبک و جذب سریع را برای محصولات فراهم کرده و در عین حال از ایجاد حس چربی و سنگینی روی پوست جلوگیری می‌کند.

کرم ضدآفتاب این شرکت علاوه بر محافظت از پوست در برابر پرتو‌های مضر خورشید، به‌گونه‌ای فرموله شده که به‌سرعت جذب پوست شود و استفاده روزانه از آن آسان باشد.

همچنین کرم نرم‌کننده و مرطوب‌کننده با بهره‌گیری از ترکیبات گیاهی و طبیعی، به حفظ رطوبت پوست کمک کرده و برای استفاده در شرایط آب‌وهوایی متفاوت، از مناطق گرمسیر تا سردسیر، مناسب است.

برنامه‌ریزی این شرکت برای عرضه محصولات بر اساس ویژگی‌های جمعیتی و اقلیمی انجام شده است.

تولیدکنندگان اعلام کرده‌اند که این محصولات به‌ویژه برای گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال طراحی شده و ویژگی‌هایی مانند جذب سریع، پخش یکنواخت، بافت سبک و قیمت مناسب از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی آنها به شمار می‌رود.

نخستین محصول تجاری این شرکت، کرم نرم‌کننده و مرطوب‌کننده، در ۱۴۰۳ با تولید ۸۰۰ تیوب وارد بازار شد. پس از بررسی بازخورد مصرف‌کنندگان و استقبال اولیه، ظرفیت تولید افزایش یافت و در مرحله بعد، چهار هزار تیوب از این محصول به بازار عرضه شد؛ روندی که از رشد تدریجی تولید و افزایش تقاضا برای این محصولات حکایت دارد.

به گفته مسئولان این شرکت، تمرکز بر تحقیق و توسعه، استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه سبد محصولات، از مهم‌ترین برنامه‌های آینده این مجموعه است.