معاون رئیس‌جمهور آمریکا با دفاع از رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال ایران، مدعی شد واشنگتن همچنان به‌دنبال پایان دادن به درگیری و دستیابی به توافق با تهران است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جِی‌دی وَنس، با اذعان به دشوار و پرنوسان بودن مذاکرات، گفت رسیدن به توافق زمان‌بر خواهد بود، اما آمریکا از همه ابزار‌ها برای پایان دادن به این مناقشه استفاده می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روند تفاهم‌های پیشین تهران و واشنگتن، به‌دلیل بدعهدی، تداوم تحریم‌ها و رویکرد متناقض آمریکا، به نتیجه نرسیده و با بن‌بست روبه‌رو شده است.