پخش زنده
امروز: -
عضو دفتر سیاسی حماس، با تأکید بر اینکه این جنبش از هویت، ایدئولوژی و اهداف ملی خود عقبنشینی نخواهد کرد، گفت پذیرش توافق پیشنهادی اخیر با هدف کاهش رنج مردم غزه و توقف خونریزی صورت گرفته است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، غازی حمد، عضو دفتر سیاسی حماس در گفتوگو با راشا تودی درباره مفاد توافق پیشنهادی اظهار داشت که موضوع سلاحهای حماس در متن توافق بهصورت شفاف مشخص شده و تصمیمگیری درباره آن تنها در چارچوب کمیسیون ملی فلسطین انجام خواهد شد.
وی با رد ادعاهای مطرحشده درباره خلع سلاح حماس گفت: متن توافق هیچ اشارهای به تحویل یا خلع سلاح این جنبش ندارد و سلاحها تحت اختیار نهادهای فلسطینی باقی خواهند ماند. به گفته او، حماس اجازه نخواهد داد اسرائیل در این موضوع دخالت کند یا سلاحهای این گروه به این رژیم منتقل شود.
عضو دفتر سیاسی حماس با اشاره به وضعیت انسانی غزه، شرایط سه سال گذشته را «بسیار دشوار» توصیف کرد و گفت جنگ، آوارگی، تخریب گسترده و تلفات انسانی، مردم این منطقه را با بحرانی کمسابقه روبهرو کرده است. او افزود که حماس با وجود دشوار بودن توافق، آن را برای جلوگیری از ادامه خونریزی و کاهش رنج غیرنظامیان پذیرفته است.
حمد همچنین با تأکید بر تداوم مواضع این جنبش اظهار داشت: «حماس هویت، فرهنگ، ایدئولوژی و پروژه ملی خود را تغییر نخواهد داد و همچنان پایان اشغال سرزمین فلسطین را هدف اصلی خود میداند.» وی افزود این جنبش در عرصههای سیاسی، اجتماعی و ملی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و شرایط کنونی را مرحلهای استثنایی در تاریخ فلسطین توصیف کرد.
وی در ادامه تصریح کرد که حفظ جایگاه غزه در چارچوب ملی فلسطین از اهداف اصلی حماس است و این جنبش اجازه نخواهد داد طرحهایی که به گفته او در راستای اهداف اسرائیل یا آمریکا هستند، آینده سیاسی و امنیتی این منطقه را تعیین کنند.
بر اساس گزارش راشا تودی، طرح پیشنهادی آتشبس با میانجیگری آمریکا شامل توقف عملیات نظامی در غزه، عقبنشینی نیروهای اسرائیلی، استقرار نیرویی برای حفظ ثبات، ایجاد کشور فلسطین و کنارهگیری حماس از اداره غزه است. در این گزارش همچنین به روایتهایی درباره خلع سلاح کامل حماس اشاره شده؛ موضوعی که حمد آن را مغایر با مفاد توافق توصیف کرد.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد دولت این رژیم با پیشنویس ارائهشده موافقت نکرده و پیشنهادهای اصلاحی خود را به طرف آمریکایی ارائه کرده است. همچنین برخی اعضای کابینه اسرائیل، از جمله اسموتریچ، مخالفت خود را با این طرح اعلام کردهاند.
تلاشها برای دستیابی به توافق آتشبس در غزه طی ماههای گذشته با میانجیگری آمریکا، قطر و مصر ادامه داشته است. محور اصلی مذاکرات، توقف درگیریها، آزادی اسرا، افزایش کمکهای بشردوستانه و تعیین سازوکار اداره غزه پس از جنگ بوده است. با این حال، اختلاف دیدگاه طرفهای درگیر درباره موضوعاتی مانند آینده حکومت غزه، وضعیت سلاح گروههای فلسطینی و ترتیبات امنیتی، همچنان از مهمترین موانع دستیابی به توافق نهایی به شمار میرود.