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تیمهای فوتبال استقلال تهران و استقلال خوزستان در چارچوب برنامههای آمادهسازی پیشفصل، امروز در دیدار تدارکاتی مقابل یکدیگر قرار میگیرند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال تهران در ادامه برنامههای آمادهسازی خود برای حضور پرقدرت در فصل جدید لیگ برتر، تمریناتش را زیر نظر سهراب بختیاریزاده دنبال میکند.
بختیاریزاده برای رساندن شاگردانش به آمادگی کامل، چند دیدار تدارکاتی را در برنامه قرار داده است.
آبیپوشان تاکنون در دو بازی دوستانه، ابتدا با نتیجه ۵ بر یک مهرام نوین را شکست دادند و سپس برابر فولاد خوزستان با نتیجه یک بر صفر مغلوب شدند.
بر اساس اعلام باشگاه استقلال خوزستان، این مسابقه امروز پنجشنبه (۱۵ مرداد) از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار خواهد شد و بخشی از برنامه آمادهسازی دو تیم برای ورود به رقابتهای فصل جدید خواهد بود.
هدایت تیم فوتبال استقلال خوزستان بر عهده امید خلیفهاصل است.