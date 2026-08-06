به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،هادی خرسندی گفت:متوسط تولید گیلاس در مراغه ۱۴ تن در هر هکتار است.

وی با بیان اینکه برداشت گیلاس در این شهرستان تا اوایل شهریور ادامه دارد افزود:بیشترین رقم گیلاس این شهرستان از نوع تکدانه، مشهد و زرد است.

خرسندی افزود: عمده گیلاس تولید شده در مراغه به خاطر مرغوبیت و کیفیت به استان‌های تهران، اصفهان، شیراز و مشهد ارسال می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:باغدار نمونه این شهرستان آقای مصطفی یوسفی با عمل به توصیه‌های کارشناسان و بهره گیری از روش‌های نوین باغداری تولید را در باغش افزایش داده است و با برداشت ۴۵ تا ۵۰ تن در هر هکتار ۳ برابر بیشتر از متوسط محصول برداشت کرده است.

شهرستان مراغه با داشتن حدود ۲۸ هزار هکتار باغ و تولید سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن انواع میوه قطب تولید محصولات سردرختی در آذربایجان شرقی است.