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مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:برداشت گیلاس تکدانه از ۶۷ هکتار باغهای بارور این شهرستان آغاز شده و پیش بینی میشود بیش از ۴۵۵ تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،هادی خرسندی گفت:متوسط تولید گیلاس در مراغه ۱۴ تن در هر هکتار است.
وی با بیان اینکه برداشت گیلاس در این شهرستان تا اوایل شهریور ادامه دارد افزود:بیشترین رقم گیلاس این شهرستان از نوع تکدانه، مشهد و زرد است.
خرسندی افزود: عمده گیلاس تولید شده در مراغه به خاطر مرغوبیت و کیفیت به استانهای تهران، اصفهان، شیراز و مشهد ارسال میشود.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت:باغدار نمونه این شهرستان آقای مصطفی یوسفی با عمل به توصیههای کارشناسان و بهره گیری از روشهای نوین باغداری تولید را در باغش افزایش داده است و با برداشت ۴۵ تا ۵۰ تن در هر هکتار ۳ برابر بیشتر از متوسط محصول برداشت کرده است.
شهرستان مراغه با داشتن حدود ۲۸ هزار هکتار باغ و تولید سالانه حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن انواع میوه قطب تولید محصولات سردرختی در آذربایجان شرقی است.