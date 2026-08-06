مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در حاشیه نشست بررسی روند اجرای طرح مهر شهرستان طرقبه شاندیز اظهارکرد: تخصیص نیرو‌ها بر اساس نیاز‌های ثبت‌شده در سامانه‌ها انجام می‌شود و در مرحله استانی نیز امکان اصلاح برخی مغایرت‌ها و جابه‌جایی‌ها وجود خواهد داشت، از این‌رو، ادارات آموزش و پرورش باید با دقت و بر مبنای شاخص‌های واقعی نیاز، مسائل مربوط به نیروی انسانی را مدیریت کنند.

صفدر سلطانی، با تأکید بر ضرورت کاهش بازماندگی از تحصیل افزود: اولویت نخست ما حفظ دانش‌آموزانی است که هم‌اکنون در مدارس حضور دارند. باید با شناسایی دانش‌آموزانی که در پایه‌های بالاتر ثبت‌نام نکرده‌اند، ارتباط مستمر با خانواده‌ها برقرار و زمینه بازگشت آنان به چرخه آموزش فراهم شود. وی به‌ویژه بر پیگیری وضعیت دانش‌آموزان هنرستان‌ها و جلوگیری از ترک تحصیل آنان تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت کامل قوانین و بخشنامه‌های مالی، نسبت به دریافت هرگونه وجه غیرقانونی در مدارس هشدار داد و گفت: هیچ مدرسه‌ای مجاز به دریافت مبالغ خارج از ضوابط و مقررات نیست و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی و قاطع با متخلفان انجام خواهد شد.

سلطانی آغاز منظم و باکیفیت سال تحصیلی را از مهم‌ترین اهداف طرح مهر برشمرد و اضافه کرد: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که از نخستین روز مهر، کلاس‌های درس به‌صورت حضوری، منظم و با حضور معلمان آغاز شود و دانش‌آموزان نیز کتاب‌های درسی خود را در اختیار داشته باشند.