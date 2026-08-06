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مدیرعامل شرکت آرامکو گفت: جهان به علت تحولات اخیر بیش از ۲.۶ میلیارد بشکه نفت از دست داده و پر کردن مجدد ذخایر حدود ۱۸ ماه طول خواهد کشید.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، امین حسن الناصر مدیرعامل شرکت آرامکو عربستان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: جهان به علت تحولات اخیر بیش از ۲.۶ میلیارد بشکه نفت از دست داده و پر کردن مجدد ذخایر حدود ۱۸ ماه طول خواهد کشید. ذخایر نفتی با وجود اقدامات انجام شده برای تغییر مسیرهای عرضه کاهش یافته است.
در ادامه گزارش رویترز آمده است: صادرات نفت خام عربستان سعودی از بندر ینبع در دریای سرخ با تشدید عملیات یمنیها کُند شده است.
شرکت «انرژی اسپکتس» هم در گزارشی اعلام کرد: عملیات بارگیری نفت در بندر ینبع عربستان کاهش یافته است و بسیاری از تانکرهای سعودی در حالی که فرستنده گیرندههای سیستم شناسایی خودکار (AIS) آنها خاموش است، در ینبع نفت بارگیری میکنند.