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۳۰۳ دانشآموز چهارمحال و بختیاری به مرحله کشوری جشنواره علمی ـ پژوهشی پژوهشسراهای دانشآموزی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش استان گفت: در این دوره از جشنواره، دانشآموزان استان در قالب ۶ هزار و ۹۷۱ تیم دانشآموزی و در ۷۷ گرایش ذیل مجموعه مسابقات ۱۲گانه علمی ـ پژوهشی شرکت کردند.
خسروی ادامه داد: از مجموع آثار ارائهشده، ۲ هزار و ۵۱۵ اثر در مرحله منطقهای داوری شد که در نهایت ۹۴۷ دانشآموز با ارائه ۳۸۷ اثر گروهی و انفرادی به مرحله استانی این دوره از مسابقات راه یافتند.
معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش استان با اشاره به رشتههای این جشنواره گفت: مرحله استانی مسابقات در رشتههای رباتیک، آزمایشگاه علوم تجربی، فناوری نانو، نجوم، انرژیهای نوین، فناوریهای حوزه فضایی و حملونقل پیشرفته، سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی، زیستفناوری، ادبیات و علوم انسانی، کدنویسی، گیاهان دارویی و طب سنتی و علوم و فنون هستهای برگزار شد.
وی بیان کرد: آثار راهیافته به مرحله استانی، مطابق مفاد شیوهنامه اختصاصی هر یک از مسابقات، در ۱۱ پژوهشسرای قطب علمی استان مورد داوری قرار گرفت.