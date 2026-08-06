۳۰۳ دانش‌آموز چهارمحال و بختیاری به مرحله کشوری جشنواره علمی ـ پژوهشی پژوهش‌سرا‌های دانش‌آموزی راه یافتند.

راهیابی ۳۰۳ دانش‌آموز چهارمحال و بختیاری به مرحله کشوری جشنواره علمی ـ پژوهشی

راهیابی ۳۰۳ دانش‌آموز چهارمحال و بختیاری به مرحله کشوری جشنواره علمی ـ پژوهشی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان گفت: در این دوره از جشنواره، دانش‌آموزان استان در قالب ۶ هزار و ۹۷۱ تیم دانش‌آموزی و در ۷۷ گرایش ذیل مجموعه مسابقات ۱۲گانه علمی ـ پژوهشی شرکت کردند.

خسروی ادامه داد: از مجموع آثار ارائه‌شده، ۲ هزار و ۵۱۵ اثر در مرحله منطقه‌ای داوری شد که در نهایت ۹۴۷ دانش‌آموز با ارائه ۳۸۷ اثر گروهی و انفرادی به مرحله استانی این دوره از مسابقات راه یافتند.

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش استان با اشاره به رشته‌های این جشنواره گفت: مرحله استانی مسابقات در رشته‌های رباتیک، آزمایشگاه علوم تجربی، فناوری نانو، نجوم، انرژی‌های نوین، فناوری‌های حوزه فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته، سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی، زیست‌فناوری، ادبیات و علوم انسانی، کدنویسی، گیاهان دارویی و طب سنتی و علوم و فنون هسته‌ای برگزار شد.

وی بیان کرد: آثار راه‌یافته به مرحله استانی، مطابق مفاد شیوه‌نامه اختصاصی هر یک از مسابقات، در ۱۱ پژوهش‌سرای قطب علمی استان مورد داوری قرار گرفت.